Samsunspor kaptanı Caner Arıcı'dan arkadaşlarına tepki: Adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz lan

Samsunspor'un İnegölspor'u deplasmanda yendiği maç sonrası ilginç anlar kameraya yansıdı.

Samsuspor kaptanı Caner Arıcı, maç sonunda deplasmanda tribününe gitmeyen takım arkadaşlarına çok kızdı. Arıcı "Oğlum adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz. Ya hocam git çağır şunları"diyerek arkadaşlarına sitem etti.

Samsunspor'a İnegölspor maçında galibiyeti getiren golü ise 66. dakikada Bahattin Köse kaydetti. Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 21 yaparak 25 puana sahip Manisa'yı takibini sürdürdü.