Haberler » Spor » Samsunspor kaptanı Caner Arıcı'dan arkadaşlarına tepki: Adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz lan

Samsunspor kaptanı Caner Arıcı'dan arkadaşlarına tepki: Adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz lan

2. Lig'in 9. hafta maçında Samsunspor deplasmanda İnegölspor'u 1-0 mağlup etti. Samsunspor kaptanı Caner Arıcı karşılaşmanın sonunda tribünlere gitmek yerine soyunma odasına giden takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

21.10.2019 13:51

Samsunspor'un İnegölspor'u deplasmanda yendiği maç sonrası ilginç anlar kameraya yansıdı.

Samsuspor kaptanı Caner Arıcı, maç sonunda deplasmanda tribününe gitmeyen takım arkadaşlarına çok kızdı. Arıcı "Oğlum adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz. Ya hocam git çağır şunları"diyerek arkadaşlarına sitem etti.

Samsunspor'a İnegölspor maçında galibiyeti getiren golü ise 66. dakikada Bahattin Köse kaydetti. Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 21 yaparak 25 puana sahip Manisa'yı takibini sürdürdü.

Beşiktaş CEOBeşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti

Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor kazandıBatuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor kazandı

GalatasarayGalatasaray'da Luyindama yolcu! Yerine oyuncu bakılıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi SalmanSuudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'dan Manchester United'ı satın almak için 3,5 milyar euroluk teklif

Samsunspor kaptanı Caner Arıcı'dan arkadaşlarına tepki: Adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz lan

Caner Arıcı, İnegölspor, Samsunspor, Spor

YORUMLAR (6)
LEVENT YENERMALATYA İSTİKLAL MAH.MUHTARI:seyirciye saygı bu işte, nede olsa bir müddet Yeni Malatyaspor forması giymiş, helal olsun sana keşke herkez senin gibi düşünse
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
CONİ:10. saniyede omuzu koyuyo posta yemis , hava civa yani belli
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINI YAZAN ADAM:helal lan kaptan
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HAHAHA:adam adam adam
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:adam haklı, taraftar cefakardır, taraftarın yoksa, bir hiçsin, buyurun başakşehir. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAMAL OSMAN:Kaptan böyle olur kontrol edebilmeli
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
15:12 WSEF Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Günaydın atandı
15:02 Tepebaşı'nın yüzücüleri finale gidiyor
15:06 Jose Mourinho'dan Galatasaray - Real Madrid yorumu
14:58 Isparta 32 Spor Başkanından sitem: "Karaman'da kötü ağırlandık"
14:59 Engin İpekoğlu, ilk maçında kırmızı kart gördü
14:53 Hatice Kübra'dan bronz madalya
14:53 Bandırmaspor, zirve yürüyüşünü sürdürüyor
21.10.2019 15:16:35