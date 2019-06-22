22.06.2019 15:28
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Samsunspor kongresi ertelendi

Samsunspor kongresi ertelendi

SAMSUNSPOR Kulübü'nün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.

SAMSUNSPOR Kulübü'nün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.
Olağan kongrenin yapılacağı Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda, kulüp görevlileri, hazırladıkları tutanakla yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı. Görevliler, kulübün 910 üyesi bulunduğunu, kongrenin yapılabilmesi için en az 456 üyenin katılması gerektiğini belirtti. Kongrenin 29 Haziran Cumartesi günü aynı yerde saat 14.00'te yapılmasına karar verildi.


- Samsun
Kaynak: DHA
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