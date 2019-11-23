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Samsunspor Şanlıurfaspor maçına hazır

Samsunspor, yarın kendi sahasında karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

23.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:32Samsunspor Şanlıurfaspor maçına hazır
, yarın kendi sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kırmızı-beyazlı takım bugün Nuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde bir çalışma yaptı. Isınma hareketleri, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından son bulan idmana sakatlıkları bulunan Bünyamin Cesur Karataş ve Okan Dernek katılmadı.

Yılport Samsunspor ile Şanlıurfaspor 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadında karşı karşıya gelecek. - SAMSUN

Şanlıurfaspor, Samsunspor, Nuri Asan, Spor

Kaynak: İHA

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