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Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Ülke olarak önümüzdeki maç koronavirüsle"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Ülke olarak önümüzdeki maç koronavirüsle. Son derece ciddi ve olağanüstü bir mücadele sergileyerek bu maçı kazanmak zorundayız." dedi.

20.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:28
Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Ülke olarak önümüzdeki maç koronavirüsle. Son derece ciddi ve olağanüstü bir mücadele sergileyerek bu maçı kazanmak zorundayız." dedi.
Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, liglerin ertelenmesini çok olumlu bulduklarını söyledi.
Herkesin koronavirüs salgını konusuna odaklandığına işaret eden Sağlam, "Maalesef belki de yüzyılda bir yaşanan sıkıntılı bir süreçteyiz. Hepimiz tek bir konuya odaklanmış durumdayız ve tek düşüncemiz bir an önce salgınla mücadele edip sağlıklı, huzurlu günlerimize dönmek." diye konuştu.
"Liglerin ertelenmesi çok normal ve olması gereken bir karar." diyen Ertuğrul Sağlam, "Bununla beraber ligdeki rakiplerimizle kıyaslanmayacak bir rakibimiz var. Çok güçlü, çok sinsi bir rakip. Ülke olarak önümüzdeki maç koronavirüsle. Son derece ciddi ve olağanüstü bir mücadele sergileyerek bu maçı kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Sağlam, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın direktiflerini harfiyen uygulamamız gerekiyor. Bu mücadeleye nasıl daha fazla katkı koyabiliriz, bunu düşünüyoruz. Uzmanlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla daha çok risk grubunu yaşlılarımız oluşturuyor. Bununla beraber genç kardeşlerimizin de konuya ciddi bakması gerekiyor. Virüsü bulaştırma ihtimali son derece tehlikeli. Gençlerimizin de hassas olması lazım. Devlet büyüklerimizin, hekimlerimizin direktifleri dışına çıkma lüksümüz yok. Burası Samsun. En umutsuz olunan zamanda Milli Mücadele'nin ilk hareketi buradan başladı. İki gün önce Çanakkale şehitlerimizi andık. Ulus olarak olmaz denileni defalarca kez başardık. Milletimizin tarihinde umutsuzluğa yer yok. Bilim ışığında, hekimlerimizin direktifleriyle birbirimize inanarak, yardım ederek, konuyu ciddiye alarak inşallah bu belayı da defedeceğiz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Samsunspor, Nuri Asan, Spor

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