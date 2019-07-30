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Samsunspor'un yeni sezon fikstürü belli oldu

2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Yılport Samsunspor'un fikstürü belli oldu. Samsunspor ilk maçında deplasmanda Gümüşhanespor ile karşılaşacak.

30.07.2019 12:25
Samsunspor'un yeni sezon fikstürü belli oldu

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11.00'de TFF 2. Lig fikstür çekimi gerçekleşti.

Fikstür çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Yılport Samsunspor'un fikstürü belli oldu. Kırmızı-Beyazlı ekip, sezona deplasmanda Gümüşhanespor maçıyla başlayacak.

İşte Samsunspor'un yeni sezon fikstürü

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Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Hasan Doğan, Samsunspor, Spor

YORUMLAR (1)
GAKKOŞ23: tek samsunspor var herhalde Türkiyeden haber başlığına bakarsak
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