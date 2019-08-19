Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor
A Futbol
Takımı oyuncuları, VM Medical Park Samsun Hastanesinde sağlık taramasından geçti.
Samsunspor A Futbol Takımı oyuncularından kaleci Ahmet Altın, Okan Dernek, Samet Asatekin, İlyas Kubilay Yavuz, kaleci Nurullah Aslan ve Samed Hakan Kılıç'ın VM Medical Park Samsun Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldı.
Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan futbolculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları gerçekleştirildi. - SAMSUN