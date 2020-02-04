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Samu Castillejo'nun Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dövmesi, sosyal medyayı salladı

Milan'ın İspanyol kanat oyuncusu Castillejo'nun dövmesi sosyal medyada merak konusu oldu. Gerçek ise sonradan ortaya çıktı.

04.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:29

'ın İspanyol kanat oyuncusu Samu Castillejo'nun belindeki dövmesinin anlamı sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Son oynanan Verona maçının 66. dakikasında Amrabat'ın müdehalesiyle yerde kalan Castillejo'nun o anlarda kameralara belindeki dövme yansıdı. Dövmede düz yazıyla yazılan 'Mamihlapinatapay' kelimesi ilk bakışta anlamlandırılamadı. İşin aslı ise daha sonradan ortaya çıktı.

EN ÇOK ŞEY ANLATAN KELİME

Mamihlapinatapay kelimesi 'bir kelimede en çok şey anlatması' sebebiyle Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini almıştı. Anlamı ise şu şekilde: "Her iki kişinin de yapan kişi olmak istemediği ancak yapılmasını istediği bir işi karşısındakinin yapmasını umarak karşılıklı bakışma"

Bu kelime Güney Amerika'da Şili - Arjantin sınırı yakınlarında Tierra del Fuego yerlilerinin konuştuğu fuegyan diline ait bir sözcük. Çok az sayıda bu dili bilen kişi olduğundan tercüme edilmesi aşamasında büyük zorluk yaşandığı geçmiş dönemde dünya basınına bile konu olmuştu.

(Sporx)

Samu Castillejo'nun Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dövmesi, sosyal medyayı salladı

Milan, Spor


HABER YORUMLARI (6)
IHTIYAR:Bundan sonra takipcinim oglum
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SORGUCU:çok saçma
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KAF:bizde bunun karşılığı ne bakıyon aval aval hem 8 harf daha kısa. Türkçe
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KISA KES:İYİ DE BUNU NEDEN BELİNE YAZDIRDIN
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MESAJ:demekki karşıdakine mesaj gönederiyor :))
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SEMT-İ SAKARYA:uvarya bu bilgiyide aldım yaa artık gam yemem teşekkür ediyorum size. . . .
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Spor

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