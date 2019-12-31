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SAMULAŞ 30 milyondan fazla yolcu taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SAMULAŞ) 2019 yılında 30 milyonun üzerinde yolcuya ulaşım hizmeti verdiği bildirildi.

31.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:56 SAMULAŞ 30 milyondan fazla yolcu taşıdı
Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SAMULAŞ) 2019 yılında 30 milyonun üzerinde yolcuya ulaşım hizmeti verdiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SAMULAŞ'ın 29 tramvay ve 111 otobüsü ile hizmet verdiği belirtildi.
Samsun'da ulaşım ağıyla vatandaşa kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen SAMULAŞ'ın Ondokuz Mayıs Üniversite ile Tekkeköy ilçesi arasında 35 kilometrelik güzergahta tramvay hizmeti verdiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"SAMULAŞ, tramvay ile yıl boyunca 20 milyon 657 bin 739 yolcu taşıdı. Ayrıca işletmeye ait 111 otobüs ise şehrin her noktasında milyonlarca yolcunun ulaşımını sağlamakta önemli rol oynuyor. SAMULAŞ'a ait otobüslerde yıl boyunca 9 milyon 563 bin 215 yolcu seyahat etti. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda SAMULAŞ'a ait ulaşım araçları 2019 yılı boyunca toplamda 30 milyon 220 bin 954 yolcu taşımış oldu. Türkiye'de kampüs içine giren sayılı tramvay hatlarından olan SAMULAŞ, öğrencilerin ve hasta yakınlarının yıllardır yaşadığı ulaşım sorununa da çözüm oldu."

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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