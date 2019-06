SAMULAŞ'ta hedef maksimum performans ile hizmet

Kaynak: İHA

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, hedeflerinin maksimum performans ile hizmet edebilmek olduğunu söyledi.Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ) Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı başkanlığında yapılan toplantıda şirkete ait ring/ekspres ve terminal hat güzergahları yeniden gözden geçirildi, otobüslerle ilgili şikayetler ve mevcut durumlar ele alındı, ayrıca planlama çalışmaları da masaya yatırıldı.Otobüslerin mevcut durumu, güzergahlarGenel müdür yardımcıları ve Otobüs İşletme Müdürü'nün de katıldığı toplantı sonrası bir açıklamada bulunan Genel Müdür Enver Sedat Tamgacı, "Tramvay ve otobüs güzergahlarımızı yeniden ele alarak hatlar üzerinde yaşanması muhtemel problemlerin önlemini aldık. Ayrıca otobüslerimizin mevcut durumlarını gözden geçirirken vatandaşlarımızdan gelen şikayetler değerlendirildi. Hedefimiz maksimum performans ile Samsunlulara ulaşım hizmeti sunabilmektir" dedi.Hızlı, ekonomik, modern, konforluSAMULAŞ'ın, her gün on binlerce Samsunluya yolculuk ve ulaşım hizmeti verdiğini hatırlatan Genel Müdür Tamgacı, "SAMULAŞ, her gün gelişen ve değişen Samsun'da halka daha hızlı, ekonomik ve modern, aynı zamanda konforlu ulaşım sağlamayı görev ve ilke edinmiş bir kurumdur. Bu hizmeti sağlarken üstün teknolojik alt yapının geliştirilmesine özen gösteriyor, personelimizin iyi eğitimli, donanımlı olma özelliklerini koruyoruz" diye konuştu. - SAMSUN