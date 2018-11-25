Samulaş'tan Rekor Yolcu

25 Kasım 2018 Pazar 15:14



25 Kasım 2018 Pazar 15:14

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ, 23 Kasım Cuma günü tramvayda 73 bin 717, ekspres, ring ve terminal hatlarında ise 29 bin 699 yolcu taşıyarak bir günde yolcu taşıma rekoru kırdı.2010 yılında 15,7 kilometrelik Gar-Üniversite raylı sistem hattı ile hizmet vermeye başlayan tramvaylar, 2016 yılında tamamlanan 12,8 kilometrelik 2'inci Etap Uzatım Projesi ile Tekkeköy ilçesine kadar ulaştı. 36 istasyon ile 28,5 kilometrelik Üniversite-Tekkeköy hattında yolcu sayısı günlük 65 binin üzerinde seyrederken, 23 Kasım Cuma günü ise rekor geldi. Cuma günü Samsun'da hafif raylı sistem tramvaylarını 73 bin 717 kişi kullandı. Böylece tramvaylar kurulduğu günden bugüne günlük rekor yolcusunu ilk kez taşımış oldu.Hafif raylı sistem hattının yanı sıra yüzde 100 alçak tabanlı otobüsleri ile ekspres, ring ve terminal hatları ile de kent içi toplu taşıma hizmeti veren SAMULAŞ, aynı gün 2'inci bir rekora daha ulaşmış oldu. SAMULAŞ, 23 Kasım Cuma günü ring araçları ile 7 bin 793 kişi, terminal araçları 2 bin 694 kişi, ekspres araçları ise 19 bin 182 kişi taşıyarak toplam 29 bin 699 kişiye hizmet verdi. SAMULAŞ böylece 'hafif raylı sistem, ring, ekspres ve terminal' hatları ile birlikte 103 bin kişiye hizmet vererek bir günlük rekora imza attı. Özel halk otobüslerinin de yine aynı gün 37 bin 500 vatandaşa toplu taşıma hizmeti verdiği görüldü.Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "SAMULAŞ, sahip olduğu teknoloji ile ülke genelinde örnek bir işletme olmayı sürdürüyor. Sadece 12 ilde kullanılan teknoloji ile SAMULAŞ hizmet araçları, Samsunlulara kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor. Cuma günü toplu taşıma araçlarımızda görülen rekorluk yolcu sayısı, hizmet noktasında halkımızın memnuniyetini de göstermektedir. SAMULAŞ idarecilerini ve çalışanlarını kutluyorum" dedi. - SAMSUN