San Francisco Hackerları Sever Filmi

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Bir adam gözlerini açtığında, kim olduğuna dair hiçbir fikri olmadığının farkına varır. Geçmişe dair hiçbir anısı olmayan adam, birden kendisini peşinde olan bir suikastçiden kaçarken bulur. Bu sırada, sert olduğu kadar havalı bir polis olan karısı, adamı bulmak için umutsuzca bir arama başlatmıştır. Ancak kadının kocasını bulmak için verdiği çaba, kariyerinin sona ermesine neden olacak bir hamle olur.Jose FigueroaJose FigueroaSean Patrick Flanery, Dominique Swain, Miracle Laurie, Shane Coffey, K.T. Tatara, Black Thomas, Michael Rose, Kelvin Han Yee, Maria Olsen, Benton Jennings, Bil Dwyer, Barbi Okeefe, Irene Roseen, Louisa Abernathy, Ezra Buzzington, Alex PetrovitchBilim Kurgu2177: The San Francisco Love Hacker CrimesLa Boca Productions2019ABDİngilizce98 dk.CJ Entertainment Turkey03.01.2020