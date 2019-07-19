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San Francisco Hackerları Sever Filmi

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19.07.2019 11:54 San Francisco Hackerları Sever Filmi
Bir adam gözlerini açtığında, kim olduğuna dair hiçbir fikri olmadığının farkına varır. Geçmişe dair hiçbir anısı olmayan adam, birden kendisini peşinde olan bir suikastçiden kaçarken bulur. Bu sırada, sert olduğu kadar havalı bir polis olan karısı, adamı bulmak için umutsuzca bir arama başlatmıştır. Ancak kadının kocasını bulmak için verdiği çaba, kariyerinin sona ermesine neden olacak bir hamle olur.


Yönetmen: Jose Figueroa
Senaryo: Jose Figueroa
Oyuncular: Sean Patrick Flanery, Dominique Swain, Miracle Laurie, Shane Coffey, K.T. Tatara, Black Thomas, Michael Rose, Kelvin Han Yee, Maria Olsen, Benton Jennings, Bil Dwyer, Barbi Okeefe, Irene Roseen, Louisa Abernathy, Ezra Buzzington, Alex Petrovitch
Filmin Türü: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: 2177: The San Francisco Love Hacker Crimes
Yapımcı Firma: La Boca Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 03.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com
San Francisco, Polis, Sinema

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