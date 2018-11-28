28 Kasım 2018, 10:11
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San Ignacıo)- Cam Yığını İşçilerin Üzerine Devrildi

(SAN IGNACIO)- Cam yığını işçilerin üzerine devrildiBelize'deki bir atölyede cam yığınlarının işçilerin üzerine devrildi.

(SAN IGNACIO)- Cam yığını işçilerin üzerine devrildi

Belize'deki bir atölyede cam yığınlarının işçilerin üzerine devrildi. İşçiler arkadaşlarının yardımı ile kurtarıldı. Orta Amerika ülkesi Belize'de bir marangozhanede işte kullanılacak cam seçilirken, cam yığını bir anda işçilerin üzerine devrildi. 3 işçi camlarla masa arasında sıkıştı. İşçilerin yardımına arkadaşları koştu. Camlar parça parça kaldırıldı ve 3 genç kurtarıldı. Yaralı işçiler ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Cam
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:11