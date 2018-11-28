San Ignacıo)- Cam Yığını İşçilerin Üzerine Devrildi

(SAN IGNACIO)- Cam
yığını işçilerin üzerine devrildi
Belize'deki bir atölyede cam yığınlarının işçilerin üzerine devrildi. İşçiler arkadaşlarının yardımı ile kurtarıldı. Orta Amerika
ülkesi Belize'de bir marangozhanede işte kullanılacak cam seçilirken, cam yığını bir anda işçilerin üzerine devrildi. 3 işçi camlarla masa arasında sıkıştı. İşçilerin yardımına arkadaşları koştu. Camlar parça parça kaldırıldı ve 3 genç kurtarıldı. Yaralı işçiler ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Cam
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:11