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Şan konseri dinleyicilerin beğenisini topladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen 'Şan Konseri' Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

13.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:25Şan konseri dinleyicilerin beğenisini topladı
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen 'Şan Konseri' Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Konsere ev sahipliği yapan Öğr. Gör. Aslı Güven ve Öğr. Gör. Elena Yusupova'ya Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Özkut ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kıvanç Aycan eşlik ederek dinleyenlere çeşitli eserlerle müzik ziyafeti sundu.

Etkinlik, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından sanatçılara çiçek takdimiyle sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: İHA

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