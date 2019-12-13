Şan konseri dinleyicilerin beğenisini topladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen 'Şan Konseri' Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Adnan Menderes Üniversitesi
Konsere ev sahipliği yapan Öğr. Gör. Aslı Güven ve Öğr. Gör. Elena Yusupova'ya Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Özkut ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kıvanç Aycan eşlik ederek dinleyenlere çeşitli eserlerle müzik ziyafeti sundu.
Etkinlik, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından sanatçılara çiçek takdimiyle sona erdi. - AYDIN
, Mustafa Kemal Atatürk
, Güncel Kaynak: İHA