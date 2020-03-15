San Kuaför kurucusu Mustafa Batur'dan 81 il atağı
Yaptığı sıra dışı değişimlerle güzellik ve kozmetik alanında dikkat çeken Mustafa Batur, ülke genelinde şube açmaya hazırlanıyor.
15.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:08
Yaptığı sıra dışı değişimlerle güzellik ve kozmetik alanında dikkat çeken Mustafa Batur, ülke genelinde şube açmaya hazırlanıyor.
Türkiye 'de televizyon, müzik ve moda sektörünün önde gelen isimlerine hizmet veren, aynı zamanda da İstanbul ve Ankara 'daki lüks semtlerde kuaförlük işletmelerine sahip olan San Kuaför kurucusu Mustafa Batur, Türkiye'nin birçok kentinden gelen taleplere karşı harekete geçti.
İstanbul ve Ankara haricindeki diğer illere de şube açmaya hazırlanan Batur, hedefinin ülkenin her yerine kaliteli kuaförlük hizmeti ulaştırmak olduğunu belirtti. - OSMANİYE
Türkiye 'de televizyon, müzik ve moda sektörünün önde gelen isimlerine hizmet veren, aynı zamanda da İstanbul ve Ankara 'daki lüks semtlerde kuaförlük işletmelerine sahip olan San Kuaför kurucusu Mustafa Batur, Türkiye'nin birçok kentinden gelen taleplere karşı harekete geçti.
İstanbul ve Ankara haricindeki diğer illere de şube açmaya hazırlanan Batur, hedefinin ülkenin her yerine kaliteli kuaförlük hizmeti ulaştırmak olduğunu belirtti. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu