Menü
Haberler ›› Güncel ››San Kuaför kurucusu Mustafa Batur'dan 81 il atağı - Güncel

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur'dan 81 il atağı

Yaptığı sıra dışı değişimlerle güzellik ve kozmetik alanında dikkat çeken Mustafa Batur, ülke genelinde şube açmaya hazırlanıyor.

15.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:08
San Kuaför kurucusu Mustafa Batur'dan 81 il atağı
Yaptığı sıra dışı değişimlerle güzellik ve kozmetik alanında dikkat çeken Mustafa Batur, ülke genelinde şube açmaya hazırlanıyor.

Türkiye 'de televizyon, müzik ve moda sektörünün önde gelen isimlerine hizmet veren, aynı zamanda da İstanbul ve Ankara 'daki lüks semtlerde kuaförlük işletmelerine sahip olan San Kuaför kurucusu Mustafa Batur, Türkiye'nin birçok kentinden gelen taleplere karşı harekete geçti.

İstanbul ve Ankara haricindeki diğer illere de şube açmaya hazırlanan Batur, hedefinin ülkenin her yerine kaliteli kuaförlük hizmeti ulaştırmak olduğunu belirtti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Türkiye, Ankara, Kuaför, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi? Güncel
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu