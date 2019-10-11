San Marino'yu 9-0 yenen Belçika, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 7. haftası, 10 maçla başladı. EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı. I Grubu'nun zirvesindeki Belçika, ağırladığı San Marino'yu 9-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Belçika böylece finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu. Belçika'ya 3 puanı getiren golleri Romelu Lukaku (2), Chadli, Brolli, Grandoni (kk) Tielemans, Benteke, Verschaeren ve Castagne kaydetti.
HALİS ÖZKAHYA'NIN YÖNETTİĞİ MAÇI POLONYA KAZANDI
Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği G Grubu maçında ise Letonya ile Polonya karşılaştı. Misafir ekip Polonya, Lewandowski'nin 9, 13 ve 76. dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
İşte gecenin sonuçları:
C Grubu
Belarus-Estonya: 0-0
Hollanda-Kuzey İrlanda: 3-1
E Grubu
Slovakya-Galler: 1-1
Hırvatistan-Macaristan: 3-0
G Grubu
Letonya-Polonya: 0-3
Kuzey Makedonya-Slovenya: 2-1
Avusturya-İsrail: 3-1
I Grubu
Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-2
Rusya-İskoçya: 4-0
Belçika-San Marino: 9-0