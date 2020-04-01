Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sanal alemde hafızı eğitimini tamamladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitime geçilince, Kayseri Mustafa Germirlioğlu Hafızlık Proje Kur'an Kursu'nda bir öğrenci eğitimini tamamlayarak, sanal alemin ilk hafızı oldu.

01.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:33
Sanal alemde hafızı eğitimini tamamladı
Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitime geçilince, Kayseri Mustafa Germirlioğlu Hafızlık Proje Kur'an Kursu'nda bir öğrenci eğitimini tamamlayarak, sanal alemin ilk hafızı oldu.

Akademik eğitimin yanında hafızlık eğitimi de veren Kur'an Kursunda uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber 234 öğrenci mobil uygulamalar aracılığı ile öğretmenleriyle eğitimlerine devam etti. Hafızlık eğitimine örgün olarak başlayan öğrencilerden Mustafa Muaz Söke de uzaktan eğitimini tamamlayarak sanal alemin ilk hafızı oldu.

Evde mobil uygulamalarla eğitimlerine devam ettiklerini ve hiç irtibatlarını kesmediklerini söyleyen Mustafa Germirlioğlu Hafızlık Proje Kur'an Kursu Müdürü İsmail Doğan, "Burada biz hafızlıkla birlikte, akademik eğitim de veriyoruz. Malumunuz üzere korona virüsten önce normal eğitim veriyorduk. Bizim okulumuzda 234 tane fiili olarak hafızlık yapan öğrencimiz var. Korona virüsten sonra tatil yapılır yapılmaz, evde eğitim başlayınca evlerden öğrencilerimizle irtibatımızı hiçbir zaman koparmadık, aynı şekilde devam ettik kaldığımız yerden. Şu anda da ilk sanal hafızımız oldu. Sanal alemin ilk hafızı oldu da diyebilirim. Okuldaki eğitimi biz evlere taşıdık sadece. Biz bu durumdan memnun değiliz ama en az zararla bu süreci atlatmak istiyoruz. Memnun olmama sebebimiz de yüz yüze hafızlık eğitiminde bazı durumlar var ve evde biz bu durumları yaşayamıyoruz ama şu anda yapacak bir şey yok, mecburi bir durumdan dolayı biz sanal alemde bu şekilde yapmaktayız. Temennimiz kısa süre içerisinde bu durumun bitmesi ve biz de normal eğitimimize devam ederiz" dedi.

İsmail Doğan, hafızlık gibi zor bir süreçte hiç kayıp vermeden kendilerine dönen velilere teşekkür ettiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz evde kalsınlar ve bu süreç bitene kadar dışarıya çıkmasınlar. Çocuklarımızın eğitmenleri şu an anne ve babaları. Biz sadece sabahları onları derse alıyoruz ve yönlendirmeler yapıyoruz. Bizim yaptığımız işleri bir nevi anne babalar yapıyor bu süreçte. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hafızlık gibi zor bir süreçte, hiçbir kayıp yaşamadan bize dönebildiler. Evlerinde kalsınlar ve bize yardımcı olsunlar. İnşallah okulumuza geçince eğitimimize devam edeceğiz kaldığımız yerden." - KAYSERİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmail Doğan, Kayseri, Söke, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sanal alemde hafızı eğitimini tamamladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:32: Şanlıurfa'da sel; mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Haber 12:32: Huawei, 2019'da gelirini yüzde 19,1 artırdı - Haber 12:31: İslahiye'de, semt pazarına gelenlerin ateşi ölçüldü - Haber 12:31: Kırşehir'de öğretmen ve öğrencilerden maske üretimi - Haber 12:30: Şarköy'de trafik kazası: 2 yaralı - Haber 12:20: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber