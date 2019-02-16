Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından projelendirilen Aile Okulu'nun onuncu dönemi, İl Müftü Yardımcısı Dr. Ravza Cihan'ın "Medya ve Aile" konusunda verdiği dersle devam etti. Derste sosyal medyanın tehlikelerini İslami değerler çerçevesinde ele alan Dr. Cihan, insanı alakadar eden her olayın doğrudan İslam'ı ilgilendirdiğini bu nedenle sanal âlemdeki tuzaklardan da uzak durmamız gerektiğini söyledi.

KURSİYERLERİN DERSLERE İLGİSİ YOĞUN

10. dönemin ilk dersi Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde yapıldı. Dersin ikinci etabı ise Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Her iki merkezdeki derse, KO-MEK kursiyerleri yoğun katılım gösterdi.

MEDYA VE AİLE

10. Dönem Aile Okulu'nun ikinci dersini veren İl Müftü Yardımcısı Ravza Cihan "Medya ve Aile" konulu dersinde sosyal medyanın tehlikelerini İslami değerler çerçevesinde masaya yatırdı. Ayet ve hadislerden verdiği etkili örneklerle sunumunu gerçekleştiren Dr. Cihan, insanı alakadar eden her olayın doğrudan İslam'ı ilgilendirdiğini söyledi.

SANAL ALEMİN TUZAKLARI

İl Müftü Yardımcısı Dr. Ravza Cihan, Allah'ın kurallarının ve yasaklarının her an ve durumda geçerli olduğuna dikkat çekti. Dr. Cihan, "Allah bize Keyf suresinde kıyamet sahnesini gösteriyor. Ayetleriyle yapmamamız gerekenleri söylüyor. Bu durumda sanal âlemdeki tuzaklardan uzak durmalıyız" dedi.

Sosyal medya kullanırken Allah'ın yasak kıldığı birçok hatayı farkına dahi varmadan yaptığımızı ifade eden Dr. Cihan, ayet ve hadisler ışığında yapılan bu hataları kursiyerlerle aktardı.

DENETİMSİZ BİR MECRA

İkinci derste ayrıca sosyal medyanın doğru ve akıl yönünde kullanılmaması durumunda özellikle çocukların karşılaşacağı tehlikeler de gözler önüne serildi. Dr. Revza Cihan sosyal medya mecrasının denetimsiz olduğuna vurgu yaparak, bu nedenle artık Ceza Kanununda "Bilişim Suçları" ibaresinin girdiğini kaydetti.

DERSLERE DEVAM

10. Dönem Aile Okulu'nun dersleri 21 ve 28 Şubat tarihlerinde devam edecek. Dersler, Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi ile Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde, sabah ve öğlen olmak üzere iki seansta yapılacak. Aile Okulu 10. Döneminin üçüncü dersini 21 Şubat Salı günü Mehmet Baki Öztürk,"Çocuk Yetiştirmenin Püf Noktaları" başlıklı dersiyle verecek. Son ders ise 28 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek. Son derste Nurten Ceceli Alkan, "Evlilikte Ben İken Biz Olmak" konusunda kursiyerleri bilgilendirecek.?

Kaynak: Bültenler