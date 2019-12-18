SANAL BAHİS ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 30 şüpheliden 26'sı, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bahis çetesi tarafından futbol ve diğer spor dallarına ilişkin sanal ortamda yaşa dışı bahis oynatıldığı ve kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 üyesi daha önce başka suçlardan tutuklu bulunan 30 kişilik bahis çetesini 6 aylık teknik ve fiziki takibe alan emniyet ekipleri, 9 Aralık günü erken saatlerde operasyon düzenledi. İstanbul'da Avcılar, Bakırköy ve Esenyurt ilçeleri ile İzmir'de çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 30 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Baskınların gerçekleştirildiği adreslerde yapılan aramalarda, kamu ve özel olmak üzere bankalardan olmak üzere 191 banka kartı, 5 ayrı bankadan hesap cüzdanı, 65 bin 25 lira ile 5 bin 58 dolar nakit, 9 bilgisayar, tablet, farklı marka ve modellerde 56 cep telefonu, farklı kişiler adına açılmış 58 SIM kart, hafıza kartı, 6 hard disk, 3 POS cihazı ile para sayma makinesi ele geçirildi.

Her iki ilde yakalanan 26 şüpheli, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tamamı, çıkartıldıkları mahkeme tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen operasyon ise polis kameralarına anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, Özel Harekat polisi ile Siber Suçlarla Mücadele polislerinin adreslerin kapısını koçbaşıyla kırdıktan sonra girdikleri ve adreslerde aramalar yaptıkları görülüyor. Bahis çete üyesi şüphelilerden birinin ise aracına bineceği sırada operasyon yapılarak alınması da kameralara yansıdı. Operasyon görüntülerinin bir bölümünde ise yasadışı bahisten kazanılan paralar ve bu paraların saklandığı çelik kasa ile para sayma makinesi görülüyor.

Görüntü dökümü:

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arama yapılması

koçbaşıyla kapı kırılması

şüphelilerden birinin aracına binerken yakalanması

banka kartlarının bulunması

-çelik kasa ve paraların bulunması

paraların sayılması

bulunan telefonlar ve laptoplar

şüphelilerin hastane kontrolünden çıkışı