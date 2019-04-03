Sanal Dünyanın Polislerine Siber Eğitim

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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, sanal ortamda suç ve suçlularla mücadele için gerekli adımları attıklarını belirterek, siber alanda görevli emniyet personelinin alanında uzman kişilerden eğitim alabilmelerini sağlamak için Siber Akademi Projesi başlattıklarını belirtti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis Sempozyumu düzenlendi.Çalışkan, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılış konuşmasında, suç olgusunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.Suç kavramının zamana ve toplumlara göre değişmekle birlikte tarih boyunca suç işleyeni cezalandırma ve suçu önleme gayretlerinin tartışıldığına değinen Çalışkan, suçun aydınlatılmasında kullanılan yöntemlerin zaman içerisinde toplumların ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişimine paralel olarak yenilendiğini belirtti.Çalışkan, tarihsel süreçte, suçu aydınlatma, suçluyu tespit etme konularında her ne kadar üst düzey gelişmeler sağlansa da suç önleme faaliyetlerinin para, zaman ve toplumsal düzen bakımından daha önemli olduğunu ortaya çıkardığını anlattı.Geçmişte suç için öngörülen cezaların ağır ve fazla olmasının caydırıcı etki sağlayacağı inancının hakim olduğuna ancak bu durumun insanları suç işlemekten vazgeçirmediğine vurgu yapan Çalışkan, "Cezaların ağır olması insanları suç işlemekten vazgeçirmediği için proaktif tedbirler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu alandaki faaliyetler de zaman içerisinde evrilerek somut bir suç önlemeye yönelik tedbirlerden ziyade, bireylerin suç işlemesinde etkili olabilecek sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik faktörlerin incelenmesi gerektiğini ortaya koymuştur." ifadesini kullandı."Siber Akademi isimli bir projemiz var"Dünyadaki gelişim ve değişimlerin suç kavramını dijital mecraya taşıdığına dikkati çeken Çalışkan, şöyle konuştu:"Dijital mecrada neredeyse her suç tipinin işlenebilmesi mümkün. Tabii polis olarak bizim de dijital ortamlarda suçu tespit etmemiz, dijital delilleri elde etmemiz ve şüpheliyi yakalamamız gerekiyor. Bu duruma gecikmeden ayak uydurmak adına İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak önemli adımlar atıyoruz. Örneğin, Siber Akademi isimli bir projemiz var. Amacımız sanal ortamdaki suç ve suçlularla mücadelede başta bilişim ve hukuk alanında tam donanımlı akademisyenler olmak üzere kamu ve özel sektörde kendini yetiştirmiş uzman yetkililerin bir araya getirilmesi ve bu alanda çalışan personelimize gerekli eğitimlerin verilmesidir. Sultanbeyli ilçemizde bu amaçla üç katlı bir eğitim merkezi oluşturduk."Çalışkan, personelin bilgi ve birikimini güncel tutmak, artırmak, dünya ülkelerindeki meslektaşlarla yeni trend olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve iş birliğini uluslararası boyuta taşımak istediklerini kaydetti."Türk Polis Teşkilatı 174 yıldır bu topraklarda asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için emeğiyle kanıyla canıyla var olmuştur." diyen Çalışkan, Türk polisinin gücünü milletinden aldığını, köklü devlet geleneği ve tecrübesini sahaya yansıtmayı bildiğini sözlerine ekledi."Devletin en köklü kurumlarından biri"İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise Türk polis teşkilatının devletin en köklü kurumlarından biri olduğunu dile getirdi.Türk polis teşkilatının bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuka ve yasalara bağlılık içerisinde güvenlik hizmetini sunduğunu aktaran Ak, "Büyük fedakarlık, cesaretle ve kararlılıkla hizmet veren Türk polis teşkilatı, bugüne kadar milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden tüm saldırıları kahramanca önlemiş ve bu uğurda canları pahasına mücadele etmekten çekinmemişlerdir." diye konuştu.Konuşmaların ardından "Toplumun Suç Profili ve Toplum Destekli Polislik Uygulaması" konulu oturum gerçekleştirildi. Oturuma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atalay Bahar ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Derya Gül Ünlü konuşmacı olarak katıldı. Oturuma, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu başkanlık etti.Sempozyumda katılımcılara teşekkür belgesi ve çiçek verildi.Sempozyum yarın gerçekleştirilecek iki oturum ve kapanış konuşmalarıyla son bulacak.