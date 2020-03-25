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"Sanal" G20 zirvesi perşembe günü Suudi Arabistan'da düzenlenecek

Suudi Arabistan Yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için dönem başkanı olduğu G20 ülkeleri liderleriyle perşembe günü olağanüstü "sanal zirve" düzenleneceğini duyurdu.

25.03.2020 04:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 04:40
Suudi Arabistan Yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için dönem başkanı olduğu G20 ülkeleri liderleriyle perşembe günü olağanüstü "sanal zirve" düzenleneceğini duyurdu.
Er- Riyad Gazetesi'nin internet sitesinden duyurduğu haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlık edeceği zirvede Kovid-19'la mücadelede yürütülen küresel çalışmaların koordine edilmesi ve insanlar ile ekonomi üzerindeki etkilerinin azaltılması konularının görüşüleceği belirtildi.
Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) 18 Mart tarihli haberinde, Riyad yönetiminin, Kovid-19 ile ilgili bir sanal zirve düzenlenmesi için G20 üye ülkeleriyle yoğun istişarelerde bulunduğu ifade edilmişti.
Suudi Arabistan, 21-22 Kasım 2020 tarihleri arasında Riyad'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne kadar devam edecek olan "G20 2020" dönem başkanlığına 1 Aralık 2019'da başlamıştı.
Uluslararası Af Örgütü
Uluslararası Af Örgütü dünya üzerindeki 220'yi aşkın uluslararası STK'nin, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı zirveye katılma konusunda kaygılarını dile getirdiğini ifade etti. Örgütün resmi sitesinden yapılan açıklamada, STK'ların bu yıl, G20'yi oluşturan önemli alt çalışma gruplarından olan C20'ye (Sivil Toplum 20) katılmayacakları taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.
Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Uluslararası Af Örgütü, kendisi de dahil olmak üzere 220'yi aşkın STK'nın, Suudi Arabistan'ın, G20 faaliyetlerine ev sahipliği yaparak insan hakları sicilini temizlemesine yardımcı olmayacağını ilan eder." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Af Örgütü, Riyad, Güncel

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