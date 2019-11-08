Sanal gerçeklik gözlükleriyle omurga cerrahisi eğitimi

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ortopedi hekimlerine verilen eğitimde teorik kursun ardından hekimler pratiği hem maket hem de ameliyathane ortamı sağlanan VR gözlükle vida uygulama şansını buldu.

ÖNCE TEORİ, SONRA UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Liv Hospital Ulus Omurga Cerrahisi Merkezi "Sanal Gerçeklik (VR) Destekli Servikal Vida Uygulama Kursu" düzenledi. Liv Hospital Ulus Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk, Prof. Dr. Erol Yalnız, Prof. Dr. Ufuk Aydınlı'nın ortopedi hekimlerine verdiği kursta boyun omurgasına vida uygulama eğitimi verildi. Teorik anlatımla başlayan kurs, pratik uygulamayla devam etti. Vidaları önce maket üzerinde uygulayan kursiyerler, ardından yeni kullanıma sunulan bilgisayar destekli program ve VR(Sanal gerçeklik) gözlükleri ile yaratılan sanal ameliyathane ortamında omurga operasyonlarını gerçekleştirdiler.

"TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Eğitimlerin genelde kadavra ya da maket üzerinde verildiğini söyleyen Liv Hospital Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk "Omurga ayakta durma ve hareket etme için vazgeçilmezdir. Omurga ile ilgili bir sorun yaşanması günlük yaşam aktivitelerini kısıtlar. Omurgaya vida uygulaması, çocuk yaşlarda daha çok skolyoz ve kifoz (kamburluk) gibi eğriliklerde; orta yaşlarda dejeneratif sorunlarda; ileri yaşta yine dejeneratif sorunlar ve kemik erimesine bağlı problemlerde, tümörlerde uygulanan bir cerrahi tekniktir. Vida uygulaması yani enstrümantasyon ameliyatın ve tedavinin önemli bir kısmını oluşturur. Bu yüzden bu eğitimler ve tecrübeli eller çok önemlidir. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek sanal gerçeklik gözlükleriyle, ameliyathanede gerçek ameliyattaymış gibi bir eğitim verdik" diye konuştu.