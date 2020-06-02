Sanal ortamda aldığı eğitimle ok ve yay üretmeye başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Akarsu, internet üzerinden aldığı eğitimle ok ve yay üretimine başladı.

02.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:41
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Akarsu, internet üzerinden aldığı eğitimle ok ve yay üretimine başladı.
İlçede 2 yıl önce kurulan Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verdi. Bu nedenle boş zamanlarını değerlendirmek isteyen dernek başkanı Akarsu, ok ve üretimi yapmaya karar verdi.
Bu konuda üretim yapanlardan internet üzerinden canlı bağlantılarla ders alan Akarsu, kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede çalışarak ok ve yay üretimini öğrendi.
Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla okçuluk sporunun son zamanlarda yaygınlaştığını belirtti.
İlçede düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarının bölgede okçuluğa ilgiyi artırdığını kaydeden Akarsu, şöyle konuştu:
"Okçulukta kullanılan malzemeler kırılgan olduğundan ok ile yay üretimine başladık. Önce bir makine alarak ok şaftlarını yapmaya başladım. Sonra yay ihtiyacını karşılamak zorunda kaldım. Okçu Mehmet Demir hocam kulübe yay desteğinde bulundu. Kendisiyle internet üzerinden kurduğum canlı bağlantılar sayesinde yay yapımını öğrendim. 3-4 ay süren eğitimlerin ardından yay yapmaya başladım. Ahlat'a özgü 2 model yay hazırladım."
Yaptığı "Bayındır" yay modelinin erkekler, "Erzen Hatun" adlı yayın ise kadınlar için olduğunu belirten Akarsu, şöyle devam etti:
"Hem ceviz ağacının bolluğu hem de ilçeye özgü bir yay olmasını istediğim için yaylarda ceviz ağacı kullanıyorum. Ağaçları hazırladığım kalıplara göre ayarlıyorum. Tutkalla birleştirerek yay haline getiriyorum. Bir yayın hazırlanması bir haftayı buluyor. Bu yüzden oldukça meşakkatli bir uğraş. Severek ve zevkle yapıyorum. Tarihte önemli bir yeri olan okçuluk, artık savaş sanatından çıkarak bir spor haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla okçuluk sporu hak ettiği yere geldi." Sanal ortamda aldığı eğitimle ok ve yay üretmeye başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuklu, Ahlat, Güncel, Haber

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