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Sanal ortamda psikolojik terapi

Sanal ortamda psikolojik terapi Sivas'ta bir psikolog, korona virüs önlemeleri kapsamında bir araya gelemediği hastaları ile sanal ortamda konuşarak terapi uyguluyor Sivas'ta bir psikolog korona virüs önlemeleri kapsamında bir araya gelemediği hastaları ile sanal ortamda konuşarak terapi uyguluyor.

06.04.2020 21:29 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:31
Sanal ortamda psikolojik terapi
Sivas 'ta bir psikolog, korona virüs önlemeleri kapsamında bir araya gelemediği hastaları ile sanal ortamda konuşarak terapi uyguluyor
SİVAS - Sivas'ta bir psikolog korona virüs önlemeleri kapsamında bir araya gelemediği hastaları ile sanal ortamda konuşarak terapi uyguluyor.
Sivas'ta yaşayan Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, tüm dünyayı etkisi altına alan ve her alanda insanları etkileyen Korona virüse karşı kendince bir çözüm üretti. Er, korona virüs önlemleri kapsamında bir araya gelemediği danışan ve hastaları ile İnternet üzerinden bilgisayar ortamında görüntülü konuşarak tedavi ediyor. Er, görüntülü konuşmanın gerçekle bir farkının olmadığını belirterek, insanların her hangi bir terapistten görüntülü terapi almalarını tavsiye etti.
Birebir görüşme ile aynı
Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, danışan ve hastaları ile görüntülü konuşarak terapi yaptığını belirterek, "Genelde bu süreçte bize de bu süreçte nasıl bir yol izlediğimizi soruyorlar. Ben terapilerimi online almaya başladım. Bir hafta on gün öncesine nazaran çoğunluğunu hatta yüzde 98'ini online alıyorum. Onlinede de bilgisayarda görüntülü olarak karşılıklı sanki birebir görüşüyormuşum gibi danışanım ya da hastam ile birlikte karşılıklı bir terapi sürecine giriyoruz. Yani değişen hiçbir şey olmuyor. Normal birebir görüşme nasıl oluyorsa onlinede de öyle oluyor. Verdiğim ev ödevleri oluyor. Danışanımın uyguladığı ödevler var. Biz bu süreçte ilerliyoruz. Aslında baktığımızda gerçekten de insanlarımızın ya da halkımızın ev durumundan dolayı bu süreçte psikolojik olarak çok sıkıntı yaşadıkları için herhangi bir terapistten online terapi almalarını da tavsiye ediyorum" dedi. Sanal ortamda psikolojik terapi

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Sağlık

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Sanal ortamda psikolojik terapi
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