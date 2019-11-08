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Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı

Aydın'da sanal parayla kazanç vaadiyle 3 milyon lira topladıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen kadın Bursa'da yakalandı.

08.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:20
Aydın'da sanal parayla kazanç vaadiyle 3 milyon lira topladıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen kadın Bursa'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri para toplayarak fon oluşturduğu, sanal para borsasında yatırım yaparak kar payı vadettiği, ilk etapta mağdurlara para kazandırdığı, daha büyük tutarlarda para topladıktan sonra ortadan kaybolduğu ileri sürülen S.G.B'nin Bursa'da olduğunu tespit etti.
S.G.B'nin yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda şüphelinin bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobili Bursa Batı gişelerinde duran polis, S.G.B'yi gözaltına aldı.
Emniyete getirilen S.G.B, daha sonra Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Aydın'da aralarında akademisyen ve doktorların da olduğu 10 kişi, sanal para borsasında yatırım yapacağı vaadiyle kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kadın hakkında polise şikayette bulunmuş, S.G.B'nin sanal para borsasında yatırım yaparak kazanç sağlayacağı vaadiyle kar payı karşılığı para topladığını öne sürmüştü.
Adana'dan Aydın'a geldiği öğrenilen şüpheli hakkında farklı illerde de aynı nitelikte şikayet başvurularının bulunduğu öğrenilmiş, şikayet başvurusunda S.G.B'nin para toplayarak fon oluşturduğu, sanal para borsasında yatırım yaparak kar payı vadettiği, ilk etapta mağdurlara para kazandırdığı, daha büyük tutarlarda para topladıktan sonra ortadan kaybolduğu ve bu yöntemle Aydın'da yaklaşık 3 milyon lira topladığı iddia edilmişti.
Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı

Bursa, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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