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Sanat Akademisi resim bölümü, yeni öğrencilerini bekliyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in sanata yönelik vizyonu doğrultusunda Kartallı çocukların ve gençlerin; sanat ile tanıştırılması ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla faaliyetlerini yürüten Sanat Akademisi, 9-16 yaş arası çocuklara;

02.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:39Sanat Akademisi resim bölümü, yeni öğrencilerini bekliyor
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in sanata yönelik vizyonu doğrultusunda Kartallı çocukların ve gençlerin; sanat ile tanıştırılması ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla faaliyetlerini yürüten Sanat Akademisi, 9-16 yaş arası çocuklara; kara kalem, resim ve teorik derslerin verileceği Resim Kursu için giriş sınavı düzenliyor.

2-20 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Resim Kursu başvurularının ardından, gerekli şartları sağlayan öğrenciler için 28 Mart 2020 Cumartesi, Kartal Belediyesi Organik Pazar Etkinlik Çadırı'nda yetenek sınavı düzenlenecek. - İSTANBUL

Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

2.03.2020 17:38:10