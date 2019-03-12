12 Mart 2019, 14:17
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Sanat Camiasından Erol Büyükburç'a Büyük Vefasızlık

Ünlü sanatçı Erol Büyükburç ölümün 4'üncü yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Büyükburç'un kızı sanat camiasının vefasızlığından yakındı.

Ünlü sanatçı Erol Büyükburç vefatının 4'üncü yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. Törene Büyükburç'un ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde Büyükburç için dualar okunup kabri başına çiçek bırakıldı. Erol Büyükburç'un kızı Evren Büyükburç, sanat camiasına vefasızlık siteminde bulundu.

"SANATÇILARIMIZI UNUTMAMALIYIZ"

Sanat camiasına sitem eden Erol Büyükburç'un kızı Evren Büyükburç, "Her sene düzenli olarak babamı anmaya devam ediyorum. Ömrüm el verdiğince de devam edeceğim. Ne mutlu sevenleri de burada. Onlara tekrar tekrar teşekkür ederim. Babacığımın anneciğimin ruhları şad olsun. Tüm sevenlerine sonsuz saygımı hürmetlerimi iletiyorum. Herkesin kendine düşen sorumlulukları var. Eminin zaman içinde bunu farkına varacaklardır. Yoğunlukları var biliyorum hepsini. Sanatçılarımızı unutmamalıyız. Unutturmamalıyız. Böyle değerler kolay yetişmiyor" dedi.

"DEVAMLI GÜLERDİ"

"SON 10 SENESİNİ BİRLİKTE GEÇİRDİK" Erol Büyükburç'un arkadaşı Hakan Erk ise, "Bizim için farklı bir insandı. Amca yeğen ilişkimiz vardı. Son 10 senesini birlikte geçirdik. Devamlı gülerdi. İstanbul beyefendisiydi. Hiçbir zaman kendisini unutmayacağız" şeklinde konuştu.

"ONU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

Sanatçının bir diğer arkadaşı Volkan Erk de, "Türk pop müziğin kralı Erol Büyükburç'u sevgi,rahmet ve özlemle anıyoruz. Onu hiç bir zaman unutmayacağız. Onun ismini her zaman yaşatacağız" diye konuştu.

Magazin, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (5)
FIRTINA 61: Yahu ne vefası? Vefa''yı çok görmek istiyorsan Fatih''e git. . . Sanat camiası diye bir şey var mı? Her şey orada cafcaflı. . . İş icabı bir araya gelirsin, işini yapar paranı alır yoluna devam edersin. . . Sanki kendi akrabalarınız akşam sabah sizi arıyor da sanat camiası vefasızmış. . . Söyle de bilelim hangi camia vefalı?
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HAYKO ÖZBOYACIYAN: sanat camiasındanım, yıllarca organizatörlük, menejerlik yaptım. . . . erol bey sanatı iyi olsa da insan olarak beş para etmez birisiydi maalesef. . . kimse gelmemeiş çok doğal çünkü kimse sevmiyordu
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PROFİT EROL: ARKADAŞLAR EN ÇOK BANA SORACAKSINIZ SORULARINIZI BEKLİYORUM. .
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YANİ: Sayın Erol bey sanatı ile bir iz bırakmamış bunun için niye kime kızıyorlar ki!
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ŞAPKACI: BİRDE PARAYLA HOCA GÖTÜRMÜŞLER, KARDEŞİM KİŞİ SAĞKEN NE AMEL İŞLEMİŞSE ONLA GİDER. MEZARININ ÜSTÜNÜ CAMİ YAPSAN 5 VAKİT EZAN NAMAZ OLSA ONA NE FAYDA. BİRDE SANATÇILAR ÖLENE KADAR BU ADAMIN MEZARINA MI GİDECEKLER. ÖLEN ÖLÜR KALAN İŞİNDE GÜCÜNDEDİR, BU GÜN GELMEYENLEREDE YARIN DİĞERLERİ GİTMEYECEKTİR VE ÖLENLE ÖLÜNMEZ HAYAT DEVAM EDER.
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