Sanat Dünyası, Uçakta Taciz Edilen Erkan Petekkaya'ya Destek Oldu

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın bindiği Dalaman uçağında olay çıkardığı iddia edildi. O anlar başka bir yolcu tarafından kameraya alındı.

Petekkaya'nın yakın arkadaşı yapımcı Mustafa Uslu, telefonla bağladığı 2. Sayfa programında oyuncunun bir kadın tarafından kalçasına dokunularak taciz edildiğini ve suçsuz olduğu halde uçaktan indirildiğini söyledi.

"YEMİN EDERİM BEN YAPMADIM"

Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, Erkan Petekkaya'nın uçaktan indirildiği anlar kameralara yansıdı. Petekkaya'nın uçaktan inerken "Sevgili arkadaşlar, bu işleri ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Bunlar benim üstüme yürüyor, sosyal medyadan takipçi kazanacaklar diye... Vallahi ben yapmadım." diyerek kendisini savundu.

Erkan Petekkaya'ya ilk destek sanat camiasından geldi. İşte ünlülerin Erkan Petekkaya'ya destek mesajları...

DOĞA BEKLERİZ

"Çıkan haberleri içime sindiremedim. Bu güne kadar ne bir terbiyesizliğini ne bir edepsizliğinşahit olmadım. Kendi hayatındaki yanlışları ve problemleri onu bağlar. Çaycısına kadar herkese saygılıdır. Dolayısıyla Erkan'ın yanındayım."

EBRU DESTAN

"Sevgili Erkan Petekkaya 'ya yapılan haksızlık ve terbiyesizliktir! Anlamadan, dinlemeden iftira atmak nedir ya!"

YEŞİM SALKIM

"Bizim mahallenin delikanlısıdır o çocukluk yıllarımız birlikte geçti. Zaman bizi ayırmış gibi görünse de bilirim efendiliğini her insan gibi hatalar yaparız bizde zaman içinde ama bu bizi karakter yoksunu yapmaz. Şimdi bunu ona yaşatan karaktersizlere söylüyorum iyi ki Instagram çıktı da rahatladınız yoksa biz bu kadar çürük bir topluluğu öğrenemeyecektik yüreğinizdeki mutsuzluğu ve kötülüğü. Zehiri nereye kusacaktınız yoksa gelelim biz kadınlara sizin yetiştirdiğiniz bu çocuklardan hiç bir şey olmaz çünkü aynasınız onlara kadın haklarını arsızlık ve ahlaksızlıkla karıştırmakla zaten kaybettiniz davayı. Bu yüzden size yani bize saygı duymuyorlar artık erkekler elinizde telefon bütün gün boş muhabbet içinde o uçaktaki kadın ki yazık sana bakınca kadınlığımdan insanlığımdan utandım...

Oturup b.kunuzla bile kavga edecek duruma geldiniz artık iyi insanları da böyle delirtiniz ha sizin gibi arsız yüzsüz yok mu? Var aramızda onlardan da var teflon tencere gibi yapışmıyor ne atsan sizin gibileri onlar paklar siz o insanları var edensiniz zaten sözüm benim değerli beni seven takipçilerime değil. Sözüm bu arsız hadsiz vicdansız insanımsı tiplere Allah zaten vermiş vereceğini size bizim gözümüzde insan değilsiniz bir adamı bir babayı bir evladı bir eşi bu hale getiren vasıfsızlar b.kunuzda boğulun emi! Erkan Petekkaya yanındayız eski dostum bizim mahallenin delikanlısı hep yanındayız..."

MUSTAFA USLU

"Yazıklar olsun sana bunu yaşatanlara, Adam gibi adam Erkanpetekkaya Arkadaşım, Dostum sen ben yapmadım ben yapmadım derken benim yüreğim acıdı. Yazıklar olsun sana bu tezgahı kuranlara. Hepsini Allah'a havale ediyorum."