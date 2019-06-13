Sanat dünyasını etkileyecek ses kaydı! Frida Kahlo'nun ses kaydı bulundu mu?

Kendisi gibi ressam Diego ile aşkı Frida Kahlo ile ilgili en önemli ve bilinen ayrıntı. Kahlo, otoportre çalışmalarıyla sanat dünyasında bir dönüm noktası oldu. Ancak ünlü ressama ilişkin bu zamana kadar hiçbir ses kaydı bulunmamıştı. Meksika'da Kahlo'ya ait olabileceği düşünülen bir ses kaydı ele geçirildi. Peki, Frida Kahlo kimdir? Frida Kahlo eserleri, hayatı, sözleri…

FRİDA KAHLO'NUN SES KAYDI

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Meksika'nın Ulusal Ses Kütüphanesi'nde bir kayıt bulunduğu ve bunun 1955 yılında yayınlanan El Bachiller radyo programının pilot bölümünden bir kısım olduğu düşünülüyor. Ressamın 1954'te hayatını kaybetmesinden bir yıl sonra yayınlanan programda, Kahlo'nun büyük aşkla bağlı olduğu eşi ünlü ressam Diego Rivera'ya yer veriliyor. Kayıtta Frida Kahlo olduğu düşünülen kişi, kocası için yazdığı 'Diego'nun Portresi' isimli denemeden bir kısmı okuyor.

'DEV, MUAZZAM BİR ÇOCUKTU'

Fransız haber ajansı, Frida Kahlo olduğu düşünülen kişinin söz konusu radyo programında sarf ettiği sözleri, yaşananları şu şekilde aktarıyor:

"(Diego) Arkadaş canlısı bir yüzü ve hüzünlü bakışları olan dev, muazzam bir çocuktu. Koyu, karanlık, fazlasıyla zeki ve büyük gözleri nadiren yerinde dururdu, göz bebekleri bir kurbağanınki gibi kabarık ve çıkık göz kapaklarından neredeyse dışarı çıkardı. Gözleri, bakışlarının daha büyük bir görsel alanı içine almasını sağlardı - sanki büyük mekanlar ve kalabalıkların ressamı için yaratılmışlar gibi..."

'FRİDA'NIN SESİ HEP BİR GİZEM'

Basınla paylaşılan ve Diego'nun betimlendiği konuşmanın büyük ölçüde Kahlo'ya ait olduğu fikri oluştu. Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto, konuyla ilgili açıklama yaparak, hala kaydın incelendiğini belirtti. İncelemeler sonucunda sesin, Frida kahlo'ya ait olduğu netlik kazanırsa, Frida'nın ilk ve tek ses kaydı memleketi Meksika'nın tozlu arşivinden çıkmış olacak. Kütüphanenin direktörü Pável Granados, "Frida'nın sesi hep bir gizem, bitmek bilmeyen bir arayış olarak kaldı" diye konuştu.

FRİDA KAHLO KİMDİR?

Dünyaca ünlü ressam Kahlo, 6 Temmuz 1907'de Coyoacan, Meksika'da, Macar Yahudisi fotoğrafçı Wilhelm Kahlo ve Kızılderili asıllı Matilde Calderon Gonzales'in dört kızından üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Kahlo ilerleyen yıllarda doğum gününü Meksika Devrimi'nin gerçekleştiği 7 Temmuz 1910 günü olarak ilan etti.

TRAFİK KAZASIYLA HAYATI DEĞİŞTİ

Frida Kahlo, 6 yaşında çocuk felci geçirdi ve bu sebepten bir bacağı daha inceydi. Bu nedenle kendisine "Tahta Bacak Frida" deniyordu. Başarılı bir öğrenci olan Kahlo geçirdiği hastalığı yüzünden tıp eğitimi almaya karar verdi. Mexico City'de Ulusal Hazırlık okulunun Tıp Eğitimi bölümüne kabul edildi ve Kahlo hazırlık sınıfına ilk kabul edilen kız öğrencilerden biri oldu. 17 Eylül 1925 te bindiği otobüs bir tramvayla çarpıştı ve olay sonucu ressamın sağ bacağı on bir yerden kırılmış, ezilmiş, sol omzu çıkmış, leğen kemiği de üç yerden kırılmıştı. Çelik bir çubukla yaşamaya başladı. Hastaneden bir ay sonra, 17 Ekim 1925'te taburcu edildi.

İlk portresini ilk aşkı Alejandro'ya armağan etti. Kahlo, 1927 yılı sonunda yürümeye başladı ve politika çevreleriyle yakın ilişkiler kurdu. Kübalı önder Julio Antonio Mella ve Tina Modotti bu isimlerdendi. 1929'da Meksika Komünist Partisi'ne üye oldu.

DİEGO RİVERA'YA AŞIK OLDU

Frida Kahlo, ressam Diego Rivera'yla tanışmak istiyordu. Bir ziyaret sırasında ona aşık oldu ve iki sanatçı 21 Ağustos 1929'da evlendi. Çift 1930 yılında Amerika'ya gitti ve Rivera'nın aldığı resim siparişleri bitene kadar orda kalma kararı verdi. Ard arda 2 düşük yapan Kahlo'nun evliliği de fırtınalı geçmeye başladı. Evlilikleri 1939 yılında sonlandı fakat bir sene sonra yeniden evlenip Frida'nın çocukluğunun geçtiği Mavi Ev'e yerleştiler. Kahlo bu dönemde Andre Breton'un da desteğiyle New York'ta bir sergi açtı. Bu sergiyle uluslararası ün kazanan Frida, 1939'da Paris'te de bir sergi açtı. Picasso ve Kandinsky gibi sanatçıların katıldığı sergide; Louvre Müzesi, sanatçının Çerçeve adlı tablosunu satın aldı.

LEV TROÇKİ İLE BİRLİKTEYDİ

Lev Troçki ile birlikteliği olan Frida, Troçki'nin eşinin bu ilişkiyi öğrenmesi üzerine ilişkilerini sonlandırmış ve eski eşinin yanına gitmişti. 1941'de "Ben ve Papağanlarım" ve 1953'te "Maymunlarla Otoportre" isimli çalışmalarına imza atan ünlü ressam, aynı yıl 'La Esmeralda' adlı bir sanat okulunda öğretim üyeliğine başladı. 1950 senesinde daha önce olduğu ameliyatlar nedeniyle dokuz ay hastanede yatmak zorunda kaldı. Frida ülkesi Meksika'daki ilk kişisel sergisini ise 1953 senesinde açtı. Aynı yıl temmuz ayında sağ bacağı kesildi, akciğer ambolisi nedeniyle 13 Temmuz 1954'te yaşamını yitirdi. Son çalışması ise "Yaşasın Hayat" isimli natürmort'tu.