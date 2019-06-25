25.06.2019 15:16
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Sanat dünyasının acı kaybı! Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti. Peki, Mevlüt Demiryay kimdir, nereli?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti. Sanatçı, çarşamba günü kılınacak öğle namazına müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı'na defnedilecek.

USTA SANATÇIYI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz" denildi.

MEVLÜT DEMİRYAY KİMDİR?

1 Ocak 1965 Niğde'de doğan Mevlüt Demiryay Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal , Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı. Olacak O Kadar dizisindeki oyunculuğuyla tüm Türkiye tarafından tanındı. İBB Şehir Tiyatroları'nda Kral Ölüşüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan , Arka Bahçe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı.

Sanat dünyasının acı kaybı! Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Niğde , Şehir Tiyatroları , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Magazin , Güncel

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YORUMLAR(4)
SDFS:Allah rahmet eylesin mevlüt usta
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EMRE:sanki bize gelmeyecek gibi hala gaflet içindeyiz. buralarda haber ayağına karı kıza bakarak ateş topluyoruz. hepimize yazık.
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@DARTH _V12:ALLAH rahmet eylesin
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FATİH.ADANA:ALLAH RAHMET EYLESİN. NUR İÇİNDE YATSIN
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