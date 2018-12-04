Kırklareli
'de "Sanat Engel Tanımıyor" etkinliği düzenlendi.
Engelliler Umut Spor Kulübü ile Zübeyde Hanım
Anaokulunca gerçekleştirilen etkinlikte, engelli öğrenciler anasınıfı öğrencileriyle birlikte müzik çalarak şarkı söyledi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Milli Eğitim Müdür vekili Cahit Akın, yaptığı konuşmada, engellilere hayatın her alanında fırsat tanınması gerektiğini söyledi.
Engellilerin önüne engel olunmamasını isteyen Akın, her bir bireyin ilgi alanında kendisini yetiştirmesine fırsat tanınması gerektiğini belirtti.
Kendisinin de bir engelli yakını olduğunu ifade eden Akın, hayata küstürmeden yaşam mücadelesi içerisinde engellilerin sorunlarını bilme, anlama ve sorunların ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.
Konuşmanın ardından engellilerden oluşan sihirli ellerin ritim grubu ile anasınıfı öğrencileri, gösterilerini sundu.
Daha sonra masal anlatıcısı Elif Bolu
Türker, öğrencilere masal anlattı.
Zübeyde Hanım,Kırklareli
04 Aralık 2018 Salı 13:46