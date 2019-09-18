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Sanat evinde "çamurla meditasyon" etkinliği

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Tütüncü Mehmet Efendi Konağı'nda faaliyet gösteren Arzen Sanat Evi'nde "Çamurla Meditasyon" seramik çalışması gerçekleştirildi.

18.09.2019 09:50Sanat evinde
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Tütüncü Mehmet Efendi Konağı'nda faaliyet gösteren Arzen Sanat Evi'nde "Çamurla Meditasyon" seramik çalışması gerçekleştirildi.
Çömlekçi çarkında geleneksel yöntemle form oluşturmak isteyen seramik tutkunları, Hacıhasan Mahallesi İnönü Caddesi Yenituran mevkisindeki sanat evinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Sanat evi kurucusu İnci Öztürk, yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın özel bir mekanda buluştuğu, paylaşıldığı bir atmosfer oluşturmak hedefiyle kısa süre önce faaliyete başladıklarını anımsatarak, çeşitli atölye çalışmalarıyla sanatçı ve sanatseverleri buluşturduklarını kaydetti.
Öztürk, çamura dokunmanın kişiyi stresten uzaklaştırdığını, ney ve tambur dinletisi eşliğinde düzenledikleri etkinlikle katılımcılara bu fırsattan yararlanma imkanı sunduklarını dile getirdi.
Öztürk'ün konuşmasının ardından seramik ve çini sanatçısı Çiğdem Eroğlu, seramik hakkında bilgi vererek çömlekçi çarkında form oluşturdu.
Eroğlu, kısa bilgilendirmeden sonra katılımcılara kendilerine kase, vazo ya da saksılarını yapma imkanı sundu.

Çömlekçi, Kocaeli, İzmit, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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