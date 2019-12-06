Duvara bantlanmış muz eseri 120 bin dolara satıldı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan post-modern eser, Miami'deki bir süpermarketten alınan bir adet muz ve 15 santim uzunluğunda bir koli bandından oluşuyor. Arkası beyaz fonlu bir duvara yapıştırılan muz, kendine 120 bin dolardan (690 bin TL) alıcı buldu.

FESTİVALİN İLK GÜNÜ SATILDI

Olayın duyulması sonrası açıklama yapan Perrotin Uluslararası Sanat Galerisi satışı doğrularken, buna benzer başka sanat eserlerinin daha yüksek fiyatlara alıcı çıktığını belirtti. Yetkililer eserin festivalin daha ilk gününde alıcı bulduğunu açıkladı.

DÜNYANIN EN PAHALI MUZU

Galeriye katılan birçok kişi söz konusu esere yoğun ilgi gösterip fotoğraf çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları viral olan eseri "entelektüel bir facia" olarak niteledi. Bazılarıysa dünyanın "en pahalı muzu" yakıştırmasını yaptı.

Art Basel Sanat Festivali'ne özellikle yeni fikirlere açık ünlüler rağbet gösteriyor. Festival dünyada sadece İsviçre Basel, Miami Florida ve Hong Kong'da düzenleniyor.