Sanat Galerisi gibi Belediye

Konak Belediyesi'nin Basmane'de bulunan hizmet binası tarihinin en renkli etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yedi katlı bina, her katındaki koridor ve hol duvarlarına yerleştirilen tablolar ve giriş katındaki heykellerle adeta bir sanat galerisine dönüştü. Konak Belediyesi koleksiyonunda yer alan eserlerin bir seçkisinden oluşan sergiyi tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik, sanat dünyasını Konak'ta buluşturdu.

"Sanatı vatandaşla paylaşıyoruz"

Resim, heykel, seramik, baskı resim ve karışık teknik ile yapılmış 60 eserin sanatçıları bu eşsiz ve süresiz sergide bir araya geldi. Açılışta sanatçıları yalnız bırakmayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri de yer aldı. Oluşturduğu fark ve özgün yapısıyla heyecan yaratan sergi açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, benzer çalışmaların belediyenin farklı hizmet noktalarında da gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi ve şunları söyledi:

"Konak belediyesi sanatla iç içe olan, kültürün, sanatın, sosyal yaşantının değerini üst noktalara taşıyan ve vatandaşlarıyla beraber paylaşan bir belediye. Belediyemizi, giriş katından en üst katına kadar değerli sanatçılarımızın yaptığı tablolarla donattık. Özellikle, belediyemize gelen vatandaşlarımızın değerli eserleri görmesi, paylaşması noktasında da böyle bir çalışma yaptık. Sanata ve sanatçıya bakış açımızı temsil eden bu çalışmayı, Belediyemizin diğer hizmet binalarında da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu bir başlangıç. Bu konuda emeği geçen değerli sanatçılarımıza, bizlere güvenip eserlerini paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum."

Sanat halkla buluştu

1962 yılında inşa edilen ve o günden bu yana kamuya hizmet veren belediye binası, sanatı halkla buluşturan yeni misyonuyla da dikkat çekici hale geldi. Belediye hizmetlerinden yararlanmak için gelen vatandaşlar, karşılaştıkları sanat eserleriyle belediyeye değil adeta bir sanat galerisine girmiş gibi hissedecek.