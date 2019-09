"Sanat Güneşi" gönüllerde yaşatılıyor

Türk sanat müziğinin en büyük icracılarından "Sanat Güneşi" olarak tanınan Zeki Müren, ölümünün 23'üncü yılında ömrünün son yıllarını geçirdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde anılacak.İlçede Zeki Müren'in ölüm yılı dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Sanatçının 22 Eylül'de evinde mevlit okutulacak, akşam ise Bodrum Antik Tiyatro'da sanatçı Gökhan Sezen konser verecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı arasında imzalanan protokolle 8 Temmuz 2000'den beri Zeki Müren'in son yıllarını geçirdiği ev, sanatçının anısına düzenlenen sanat müzesi olarak kullanılıyor.Müzeye gelen ziyaretçiler Sanat Güneşi'nin şarkılarıyla müzeyi geziyor. İki katlı müzede sanatçının birçok malzemesinin yanı sıra, kişisel eşyaları, hayranlarından gelen mektuplar, plakları, kasetçalarları, takıları, ödülleri ve fotoğrafları yer alıyor. Müren'in 1976 model klasik aracı ile elinde mikrofon tutan bronz heykeli de müzenin bahçesinde sergileniyor.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeki Müren'in hem Türkiye hem de Bodrum için çok önemli bir sanatçı olduğunu söyledi.Müren'in çok önemli işlere imza attığını ifade eden Aras, "Bodrum'un ülkemize ve dünyaya tanıtılmasında emekleri olan çok büyük bir insan. Bir süre Bodrum'da yaşadı, bizlerden biriydi. Bu yıl onu 23'üncü ölüm yıl dönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı ile tekrar anacağız." dedi.Aras, sanatçının tüm mal varlığını TEV ve Mehmetçik Vakfına bırakarak eğitim bekleyen çocuklara ve şehit ailelerine çok büyük katkı sağladığına dikkati çekti.Belediye olarak konser organizasyonunu üstlendiklerini belirten Aras, "Bodrum Antik Tiyatro'da sanatçı Gökhan Sezen sahneye çıkacak. Zeki Müren'in Antik Tiyatro'da çıktığı günleri hep beraber yad edeceğiz. Bodrum'a gelen herkes Zeki Müren Müzesi'ni ziyaret etmeden gitmiyor. Binlerce kişi burayı ziyaret ediyor ve bu bizim mutlu ediyor." ifadesini kullandı.Arkadaşı Müren'i anlattıZeki Müren'in Bodrum'da yaşadığı yıllara tanık olan 80 yaşındaki arkadaşı Hüsnü Akalın ise sanatçının çok iyi bir insan olduğunu anlattı.Müren ile Bodrum'da sohbet edip vakit geçirdiklerini aktaran Akalın, "Bodrum'un neredeyse her yerinde anısı vardır. Bardakçı Koyu'nda çok vakit geçirirdi. Çok kibar bir insandı. Zeki Müren unutulmayacak bir sanatçı. Böyle bir insan bir daha gelmez. Evi de müze olarak sergileniyor. Onun yaptığını kimse yapmaz." dedi.İstanbul'dan tatil için ilçeye gelen ve sanatçının müze olan evini gezen tatilcilerden Birsen Taş da müzede gezerken ve eşyaları görünce çok mutlu olduğunu, duygusal anlar yaşadığını belirtti.Taş, çocukluğundan bu yana Zeki Müren'e hayranlık duyduğunu, müzede bulunmanın bambaşka bir duygu olduğunu bildirdi.Adana'dan gelen Ergün Ülgür ise Zeki Müren'in bütün eşyalarını ve eserlerini tek tek incelediklerini, unutulmaz bir sanatçı olduğunu kaydetti.Zeki Müren'i sağlığında İstanbul'da sahnede izleme şansı bulduğunu dile getiren Işıl Gökbaş, "Müzeyi ilk kez geziyorum. Burada onun anılarını görünce gençlik yıllarımı yaşadık, onu andık. Kibar ve çok beyefendi birisiydi." ifadesini kullandı.Müzeyi gezenlerden Recep Kıtay da müzeyi gezdikten sonra Zeki Müren'in çok mütevazi bir kişiliğe sahip olduğunu gördüklerini vurguladı.Gönüllerde yaşıyorSahnelere bir süre ara verdiği için ayrı düştüğü hayranlarıyla 1996'da yeniden buluştuğu TRT stüdyosunda yaşama veda eden Zeki Müren, ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen, eşsiz yorumu ve dillerden düşmeyen çok sayıda eseriyle gönüllerde yaşamını sürdürüyor.İlk kez "Manolya" adlı plağıyla 1955 yılında "Altın Plak" ödülü kazanan sanatçı, birçok kurum ve kuruluş tarafından "yılın sanatçısı" seçildi. Çok yönlü çalışmalar yapan Müren'in ilk şiir kitabı olan "Bıldırcın Yağmuru" ise 1965 yılında yayımlandı. 200'e yakın bestesi bulunan ve 50 plak çıkaran sanatçının 18 sinema filminde de imzası bulunuyor.Çalışmalarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen ilk Türk müziği sanatçıları arasında yer alan "Sanat Güneşi", radyoda canlı solo yayınlarda kullandığı ilk mikrofonun kendisine hediye edildiği stüdyo çekimlerinde hayata veda etti.İzmir'de yapılacak program çekimleri için Bodrum'daki evinden ayrılan Müren, bir daha çok sevdiği Bodrum'a dönemedi. Müren'in cenazesi, vasiyeti üzerine doğduğu Bursa'da on binlerce seveninin katıldığı törenle Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.Zeki Müren'in vasiyeti üzerine tüm mal varlığını eşit olarak paylaşan TEV ve Mehmetçik Vakfı, sanatçıyı unutmadı. İki vakfın Bursa'da yaptırdığı "Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi" ünlü sanatçının yolunu takip eden sanatçı adaylarına eğitim imkanı sunuyor.Sanatçının ölüm ve doğum yıl dönümlerini unutmayan sevenleri, her yıl 24 Eylül ve 6 Aralık'ta Bursa'daki mezarı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca müze haline getirilen Bodrum'daki evinde düzenlenen törenlere katılıyor.