Sanat Hayattır Derneği'nden Açıklama

Sanat Hayattır Derneğince, bazı basın yayın organlarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Yavuz Bingöl
Sanat Merkezi'nden bağlama ve piyona satın alacağı yönünde çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.
Sanat Hayattır Derneği'nden yapılan açıklamada, MEB'e bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin, erken yaşlarda müzikle tanışmalarının sağlanması ve okullardaki müzik faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesine katkıda bulunmak amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi (YBSM) bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği arasında, "Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası" iş birliği protokolü imzalandığı aktarıldı.
Protokole göre, derneğin bağış kampanyalarından toplayacağı fonla bağlama ve piyanoları temin edip, Bakanlık bünyesindeki devlet ortaokullarına hediye edileceği bildirilen açıklamada, "Yavuz Bingöl bu proje ile tüm çocuklarımızın enstrüman çalmayı öğrenerek hayatlarına sanatla güzellik katmayı hedeflemektedir. Bu projenin Yavuz Bingöl üzerinden kasıtlı olarak kirletilmeye çalışılması asla başarıya ulaşmayacaktır. Çünkü sanatın kötücüllüğü yoktur." ifadelerine yer verildi.
Yavuz Bingöl
15 Kasım 2018 Perşembe 15:34