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Sanat her yerde Büyükşehir sanatı sokağa taşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi yıl boyunca cuma ve cumartesi günleri "Sanat Sokakta" etkinlikleri düzenleyecek. Etkinlikler Kemeraltı, Pagos ve İzmir'in farklı ilçelerinde yapılacak.

11.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:17
Sanat her yerde Büyükşehir sanatı sokağa taşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanatı şehrin sokaklarına taşıyacak. Büyükşehir cuma ve cumartesi günleri "Sanat Sokakta" etkinlikleri düzenleyecek. Etkinlikler "Sanat her yerde" sloganıyla Kemeraltı , Pagos ve İzmir'in farklı ilçelerinde yapılacak. Etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Canlı heykel performansları, gece şovları, pantomim, müzik, dans, flash mob, söyleşiler, sergiler, anlatılar ve tiyatro oyunlarından oluşan etkinlikler dizisi 13 Mart Cuma günü başlayacak. Basmane'de 18.00 ile 18.30 arasında sokak tiyatrosu, Şirinyer İZBAN çıkışında Lindy Hop dans gösterisi yapılacak. Kemeraltı Anafartalar Caddesi'nde ise aynı saatlerde İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu çalacak.

14 Mart Cumartesi günü Kadifekale Pagos Üretici Pazarı'nda 13.30'da müzik dinletisi, 15.30'de salsa gösterisi yapılacak. 17.00'de Pagos Vintage Caz Konseri verilecek. 19.00'da ise Kemeraltı-Balıkçılar Meydanı'nda 'Tarih Müzikle Buluşuyor' etkinliği yapılacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Kemeraltı, İzmir, Güncel

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