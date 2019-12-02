Haberler » Güncel » Sanat, iş, spor dünyasının ünlü isimleri engellilerle bir araya geldi - Haber

Sanat, iş, spor dünyasının ünlü isimleri engellilerle bir araya geldi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Engelliler Şurası'nda sanat, iş, medya ve spor dünyasının önde gelen isimleri engellilerle bir araya geldi.

02.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:33Sanat, iş, spor dünyasının ünlü isimleri engellilerle bir araya geldi

19. Engelliler Şurası'nda ünlü isimler engellilerle buluştu

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte 3 aylık eğitim sonunda kekemeliği yenen 12 yaşındaki Melodi Çakır, spikerlerinin ilgi odağı oldu. Melodi, konuşmasıyla kendini hayran bıraktırdığı spikerlerden sunuculuk teklifi de aldı.

Engellilerin eğitim ve rehabilitasyon alanında 'nin en kapsamlı komplesi konumunda olan Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen 19. Engelliler Şurası'nda sanat, iş, medya ve dünyasının tanınmış isimleri engellilerle bir araya geldi.

Programın ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, misafirleriyle birlikte engellilerin eğitim gördüğü atölyeleri gezdi. Engelliler Sarayı'na ilk kez gelen tanınmış isimler, önce paralimpik spor salonunda uluslararası platformlarda şampiyonlukları bulunan milli sporcuları ziyaret etti. Bu sırada Başkan Çağırıcı ve ünlü isimler milli sporcularla birlikte boccia oynadı. Davetliler daha sonra tekstil, mantar üretim, ahşap boyama ve resim atölyesinde derse girip kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Kekeme sınıfına da uğrayan ünlü simalar, burada tanıştıkları 12 yaşındaki Melodi Çakır'la bir süre sohbet etti. Türkiye'nin önde gelen haber spikerlerinden Mehmet Aydın, Hülya Yürekli Seloni ve Hilal Ergenekon, seri ve düzgün bir şekilde konuşan Melodi'ye hayran kaldı. Tecrübeli spikerlerle fotoğraf çekilen Melodi, kendisine yapılan sunuculuk teklifine ise "Düşünürüm" cevabını verdi.

Engelliler, Tuğba Özay'ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi

Programın yapıldığı salona çıkan ünlü isimler, Kafkas ekibinin folklor gösterisiyle karşılandı. Sahneye çıkan eski manken-şarkıcı Tuğba Özay ve Devran İskender, engellilerle birlikte şarkılar söyledi. Müziğe kendini kaptıran engelli gençler, bol bol dans ederek keyifli dakikalar geçirdi.

Öte yandan eğitimcilerin de katıldığı şurada otizmlilere yönelik toplumdaki yanlış algıyı yıkmak amacıyla iki oturum düzenlendi. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hatice Şengül Erdem "Otizm Spektrum Olan Bireylerde Yaz Okulu Örneği" ve uzman fizyoterapist Ahmet Süleymanoğlu da "Otizmli çocuklarda beslenme" konularıyla ilgili sunum yaptı.

Programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, işadamı Turgay Kıran, Furkan Albayrak ve Faruk Özdemir ve engelli aileleri de katıldı.


Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:36 Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten Göç İdaresine ziyaret - Haber
16:36 UUİ'deki astronotlar kozmik ışın dedektörünün onarımı için uzay yürüyüşüne çıktı - Haber
16:36 Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Haber
16:31 Başkan Ölçek'ten 'Dünya Engelliler Günü' mesajı - Haber
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama! - Haber
16:06 CHP ve İYİ Parti'ye hakaret eden baltalı müdüre soruşturma açıldı - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu - Haber
15:30 Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
15:29 2 ay önce evlenen çiçeği burnunda çifti kaza ayırdı - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
14:36 İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
2.12.2019 16:41:24