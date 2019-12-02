Sanat, iş, spor dünyasının ünlü isimleri engellilerle bir araya geldi

19. Engelliler Şurası'nda ünlü isimler engellilerle buluştu

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte 3 aylık eğitim sonunda kekemeliği yenen 12 yaşındaki Melodi Çakır, haber spikerlerinin ilgi odağı oldu. Melodi, konuşmasıyla kendini hayran bıraktırdığı spikerlerden sunuculuk teklifi de aldı.

Engellilerin eğitim ve rehabilitasyon alanında Türkiye'nin en kapsamlı komplesi konumunda olan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen 19. Engelliler Şurası'nda sanat, iş, medya ve spor dünyasının tanınmış isimleri engellilerle bir araya geldi.

Programın ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, misafirleriyle birlikte engellilerin eğitim gördüğü atölyeleri gezdi. Engelliler Sarayı'na ilk kez gelen tanınmış isimler, önce paralimpik spor salonunda uluslararası platformlarda şampiyonlukları bulunan milli sporcuları ziyaret etti. Bu sırada Başkan Çağırıcı ve ünlü isimler milli sporcularla birlikte boccia oynadı. Davetliler daha sonra tekstil, mantar üretim, ahşap boyama ve resim atölyesinde derse girip kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Kekeme sınıfına da uğrayan ünlü simalar, burada tanıştıkları 12 yaşındaki Melodi Çakır'la bir süre sohbet etti. Türkiye'nin önde gelen haber spikerlerinden Mehmet Aydın, Hülya Yürekli Seloni ve Hilal Ergenekon, seri ve düzgün bir şekilde konuşan Melodi'ye hayran kaldı. Tecrübeli spikerlerle fotoğraf çekilen Melodi, kendisine yapılan sunuculuk teklifine ise "Düşünürüm" cevabını verdi.

Engelliler, Tuğba Özay'ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi

Programın yapıldığı salona çıkan ünlü isimler, Kafkas ekibinin folklor gösterisiyle karşılandı. Sahneye çıkan eski manken-şarkıcı Tuğba Özay ve Devran İskender, engellilerle birlikte şarkılar söyledi. Müziğe kendini kaptıran engelli gençler, bol bol dans ederek keyifli dakikalar geçirdi.

Öte yandan eğitimcilerin de katıldığı şurada otizmlilere yönelik toplumdaki yanlış algıyı yıkmak amacıyla iki oturum düzenlendi. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hatice Şengül Erdem "Otizm Spektrum Olan Bireylerde Yaz Okulu Örneği" ve uzman fizyoterapist Ahmet Süleymanoğlu da "Otizmli çocuklarda beslenme" konularıyla ilgili sunum yaptı.

Programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, işadamı Turgay Kıran, Furkan Albayrak ve Faruk Özdemir ve engelli aileleri de katıldı.