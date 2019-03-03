03 Mart 2019, 21:50
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Sanat Kadın İçin" Konseri

Sanat Kadın İçin" Konseri

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sanat Kadın İçin" konseri düzenlendi.

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sanat Kadın İçin" konseri düzenlendi.

İzmir Valiliği tarafından, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğru, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu ve çok sayıda kadın katıldı.

Programda İzmir Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, İzmir Devlet Opera ve Balesi ile İzmir Devlet Türk Müziği Korosu sanatçıları konser verdi. AK Parti, Dünya Kadınlar Günü, İzmir, Güncel
Kaynak: AA