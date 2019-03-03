İzmir
'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında "Sanat Kadın İçin" konseri düzenlendi. İzmir Valiliği
tarafından, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğru, AK Parti
İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
, Ege Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak
, AK Parti Konak
Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu
ve çok sayıda kadın katıldı.
Programda İzmir Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, İzmir Devlet Opera ve Balesi ile İzmir Devlet Türk Müziği Korosu sanatçıları konser verdi.
AK Parti, Dünya Kadınlar Günü, İzmir, Güncel
Kaynak: AA