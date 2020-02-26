Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi

Kısa bir süre önce Sandra Çavdar ve Koray Ariş'in "InDreams" kolektif sergisinin küratörlüğünü üstlenen Osman Çarmıklı dillerden düşmeyen koleksiyonuna yeni eserler katmak için, yurt içi ve yurt dışında ünlü galeri ve sergileri takip eden sanatçılarla bir araya gelen sanat danışmanı Selcan Atılgan ile Gina Restoran'da toplantı yaptı.

Edindiği bilgiler ile koleksiyonunu daha da genişletmeyi planlayan Osman Bey sanata ve sanatçıya olan değeri gösteren nadir koleksiyonerlerden biri. Yemek sonrası Kanyon Alışveriş Merkezin'den birlikte ayrılan ikili objektiflerimize böyle yansıdı.



