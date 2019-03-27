Sanat Özgürleştirir, Birleştirir

27 Mart Tiyatro Günü'nü sahnede kutlayacaklarını belirten Say, "Sanat var eder sanatçısıyla. O da var olanı birleştirir, özgürleştirir. Olanı, olması gerekeni o kadar güzel, o kadar insanca anlatır ki içinizdeki öze dokunur. Tüm sanatları kucaklayan Tiyatro Günü'nde, sanat için kalbi atan herkesin günü kutlu olsun" dedi.

Gülay Say ve Zafer Altun'un rol aldığı oyun ile Say, geçtiğimiz sezon Ekin Yazın Dostları tarafından 'Yılın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Editöre Not: 24 Kasım 2012'de yolculuğuna başlayan Yabancı Sahne, "Eski metin, yeni dramaturgi' ilkesinden hareketle kapılarını açtı. Sırasıyla 'Suç ve Ceza', 'Küheylan', 'Beyaz Geceler', '4:48 Psikoz' ve 'Netoçka Nezvanova' gibi önemli eserleri sahnesine taşıyan Yabancı Sahne, birçok ödüle layık görüldü.

Kaynak: Bültenler