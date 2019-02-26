26 Şubat 2019, 10:45
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Sanat Performance Haftanın Konserleri

Sanat Performance Haftanın Konserleri

Kendine özgü farklı konseptiyle kısa sürede İstanbul gece hayatının vazgeçilmezleri arasında yerini alan "Sanat Performance" yıldızları sahnesinde ağırlamaya devam ediyor.

Deli Kan, Tutuşmuş Beraber ve Bi' Fırlatsam adlı şarkılarıyla tanıdığınız Melike Şahin, 27 Şubat Çarşamba gecesi 22:00'da Sanat Performance'ta müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak.

2009 yılının MTV En iyi Sanatçı (Best European Act) ödülünü kazanan başarılı grup Manga, 1 Mart Cuma akşamı, 22:00'da Sanat Performance'ta müzikseverlerle bir araya geliyor.

Türk popunun efsane ismi Zerrin Özer, 2 Mart Cumartesi akşamı 22:00'da Sanat Performance sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

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Kaynak: Bültenler