Sanat Performance Haftanın Konserleri

Deli Kan, Tutuşmuş Beraber ve Bi' Fırlatsam adlı şarkılarıyla tanıdığınız Melike Şahin, 27 Şubat Çarşamba gecesi 22:00'da Sanat Performance'ta müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak.
2009 yılının MTV En iyi Sanatçı (Best European Act) ödülünü kazanan başarılı grup Manga, 1 Mart Cuma akşamı, 22:00'da Sanat Performance'ta müzikseverlerle bir araya geliyor.
Türk popunun efsane ismi Zerrin Özer, 2 Mart Cumartesi akşamı 22:00'da Sanat Performance sahnesinde sevenleriyle buluşacak.
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Kaynak: Bültenler