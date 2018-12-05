'Sanat Performance' Yıldızları Ağırlamaya Devam Ediyor

Baharın gelmesi ile eğlenceye ara vermeyen "Sanat Performance" konsept partileri, DJ performansları ve birbirinden başarılı sanatçıların konserleri ile müzikseverlere sınırsız eğlence yaşatmaya devam ediyor.

Son dönemin en genç ve en yetenekli isimlerinden Sena Şener, 7 Aralık Cuma gecesi 22:00'da "Sanat Performance" sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

90'ların Türkçe Pop parçalarını özleyenleri bir araya getirecek olan, sınırsız müzik, eğlence ve coşkunun bir arada yaşanacağı ve 90'ların yeniden hayat bulacağı 90'lar Türkçe pop partisinde müzikseverler unutulmaz anlar yaşayacak. "Türkçe pop partisi" 8 Aralık Cumartesi 22:00'da Türkçe Pop parçalarını özleyenleri bir araya getirecek.