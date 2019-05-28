Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Atölyeleri sergisi

İstanbul
Tıp Fakültesi (İTF) Sosyal Psikiyatri Servisi tarafından yürütülen Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Atölyeleri'nin yıl sonu sergisi açıldı.
İTF Dekanlık Sergi Salonu'ndaki sergide, Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Atölyeleri'ne katılan hastaların resim, ebru, seramik ve fotoğraflarından oluşan eserler yer alıyor.
Proje Yöneticisi Doç. Dr. Nurhan Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı'nın, hastaların içinde yaşadıkları psikososyal ortamı dikkate alarak, aileleri ve toplumsal yaşamdaki işlevsellikleriyle ilişkilerini geliştirmeyi ele aldığını söyledi.
Eren, programın içinde sanatı iyileştirici bir araç olarak kullandıklarını belirterek, "Bu atölyelerde 8-10 kişilik gruplar halinde bulunuyorlar, haftalık dilimde 20'ye yakın atölyemiz oluyor. Hasta ve hasta yakınlarına da yönelik bu atölyelerde, müzik, ritm, dans, ebru, tiyatro gibi birçok sanatı kullanıyoruz. Ancak sanatı bir kurs gibi değil, terapötik bir iletişim aracı olarak yani kendini ifade edemeyen bir kişinin yaptığı bir resimle ya da ortaya çıkan bir ebru çalışmasına dışarıdan bakıp 'benim içimdeki heyecanı yansıtıyor' demelerini sağlıyoruz." dedi.
Programın hastaların ilaçlı tedaviye uyumlarını artırdığını ve özgüçlerini güçlendirmeyi sağladığını vurgulayan Eren, "Nasıl bağışıklığı güçlendirerek hastanın enfeksiyonlara karşı kendi gücünü artırmasını sağlamaya amaçlıyorsak, ruhsal bozuklukların tedavisinde de hastanın kendi olumlu potansiyellerini, motivasyonunu, kendi yeteneklerini, kendini eksik biri değil üreten ve yaratıcı biri gibi görmesini sağlıyor. Sanat çalışmaları buna çok önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Eren, sergiye eser veren hastaların yüzde 80'ine şizofreni teşhisi konulduğuna dikkati çekerek, bipolar bozukluk, kişilik bozukluğu, alkol ve madde bağımlılığı gibi çok çeşitli hastalıkların bu programla tedavi edildiğini dile getirdi.
Sergi, 1 Haziran'a kadar görülebilecek.
İstanbul
, Güncel
Kaynak: AA