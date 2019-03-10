Sanat Sokağı Canlanacak

Kaynak: İHA

1989 yılında Samsun Eski Belediye Başkanı Muzaffer Önder zamanında kurulan Sanat Sokağı, yeniden canlandırılacak.Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Bir zamanlar kültür ve sanat faaliyetlerinin yapıldığı Türkiye'nin ilk Sanat Sokağı ünvanına sahip Samsun Sanat Sokağını yeniden canlandıracaklarını söyledi.İlkadım'da 5 yılda 255 milyon yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Tok, "20 yılda yapılan hizmetten daha fazlasını son 5 yılda yaptık. Çıraklık ve kalfalık dönemini geride bıraktık. Ankara'daki bürokratik dönemden de tecrübe edindik. Şimdi 2019-2024 projelerimizle ustalık dönemimizde 46 projemizle hep birlikte güçlü adımlarla geleceğe yürüyeceğiz. Kazanan halkımız olacak. Kazanan İlkadım olacak" dedi.Samsun Sanat Sokağını yeniden canlandıracaklarını söyleyen Başkan Tok, "30 yıl önce Samsun Eski Belediye Başkanı rahmetli Muzaffer Önder abimizin zamanında Kale Mahallesi 23 Nisan Ortaokulu arkasında sanat aşkıyla kurulan sanatın ve gençliğin adresi olan onlarca ressamı müzisyeni şairi yazarı misafir etmiş Türkiye'nin ilk Sanat Sokağını yeniden diri hale getireceğiz. Bir zamanlar sanatın aktığı bu sokakta, Samsun tarihini anlatan fotoğraflar, resimler, çocuklar için yüz boyama, palyaço ve çeşitli etkinlikler,şehir müzisyenlerinin canlı müzik resitalleri, unutulmuş yerel sanat ve zanaatların sergileri ile o eski ruhu yeniden yakalayacağız" diye konuştu. - SAMSUN