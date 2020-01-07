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Sanat ve edebiyat buluşmaları başlıyor

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "Sanat ve Edebiyat Buluşmaları" başlıyor.

07.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:08 Sanat ve edebiyat buluşmaları başlıyor
Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "Sanat ve Buluşmaları" başlıyor.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği "Sanat ve Edebiyat Buluşmalarının" ilkinde 'Tiyatro ve Toplum' konusu üzerinde durulacak. Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu'nun moderatörlüğünü gerçekleştireceği panelde Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kurucusu ve Yönetmen Yalçın Dinçer, Oyun Yazarı Dr. Hidayet Sayın konuşmacı olarak yer alacaklar.

Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek etkinlik, 9 Ocak Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak. - AYDIN

Edebiyat, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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