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Sanat ve Meslek Edindirme Kursları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) devam ediyor.

25.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:56Sanat ve Meslek Edindirme Kursları devam ediyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) devam ediyor.

Bu kapsamda Bulvar SAMEK'te bulunan Sepet Örücülüğü, Ahşap Rölyef, Kağıttan Ev Aksesuar Yapımı ve Altı Resim dersleri alanında uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülüyor. Renkli çalışmaların ortaya çıktığı ve yeteneklerin keşfedildiği SAMEK'ler, kursiyerler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

11 yıldır el sanatları eğitmenliği yapan Ahşap ve Rölyef Eğitmeni Derya Yıldırım, "Eğitim verdiğim süre zarfında keyifli, araştırma gerektiren ve yenilikçi bir tutum ile kursiyerlerimize ders vermeye gayret gösteriyoruz. Evlerimizde bulunan ve kullanılmayan ürünleri değerlendirerek yeni şeyler üretmek bizim dersimizin en önemli amacıdır. Kursumuzun içinde; alüminyum rölyef, maket, teraryum, makrome gibi çeşitli alanlarda ürünler yapıyoruz. İnşallah bu kurs sayesinde öğrencilerimiz çeşitli bilgiler öğrenerek kullanılmayan malzemelerini değerlendirecek" dedi.

Kağıttan Ev Aksesuarları Yapımı dersinin SAMEK bünyesinde Türkiye'de ilk olarak yapıldığını dile getiren Meral Erdem, "Bu derste öğrencilerimize; kullanılmış yumurta kolisi, gazete, mukavva, karton, kağıt gibi geri dönüştürülebilen her türlü malzeme ile sepet, saksı, masa, sandalye, sebzelik, dolap ve abajur gibi çeşitli araç gereçleri yapmaktayız. Kursumuz açıldığı zamandan bu yana çok fazla talep gördü. Kursiyerlerimiz arasında; öğrenci, emekli, ev hanımı gibi birçok kişi bulunuyor. SAMEK'ler bizlerin buluşma noktası olmaktadır" diye konuştu.

8 senedir SAMEK bünyesinde çeşitli kurlarda ders gördüğünü belirten 76 yaşındaki Nedret Kuşaksızoğlu, "8 senedir SAMEK bünyesinde çeşitli kurslarda ders gördüm. Öğrenmenin hiçbir zaman yaşı ve alanı yoktur. Bizlere her zaman böyle güzel şeyler öğreten SAMEK hocalarımıza ve bu imkanı bizlere sağlayan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Doğadan yardım alarak özgün ürünlerle çalışmalar yaptıklarını belirten Sepet Örücülüğü Eğitmeni Özgül Gençaydın, "Doğadan yardım alarak özgün ürünlerle çalışmalar yapmaktayız. Yılsonu sergisinde yaptığımız ürünleri satıp kursiyerlerimize hem aktivite hem de gelir sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cam altı resim sanatını SAMAK'lerde yaşatmaya çalıştıklarını belirten Cam Altı Resim Eğitmeni Rabia Alpcan, "Resim yapmanın birçok alanı unutuluyor. Fakat cam altı resim sanatını bizler SAMEK'te yaşatmaya devam ediyoruz. Camın üzerine terste bir boyama tekniği yapmaktayız. Kontür, detaysız düz boyama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kursumuzu çok fazla insan bilmese de sergilerde görülüp resimlerin ilgi çekmesi sayesinde daha çok vatandaşımızı SAMEK bünyesine kazandırabiliyoruz" dedi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cam, Güncel

Kaynak: İHA

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