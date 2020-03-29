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Sanat ve spor camiasından ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kampanyaya destek

ANADOLU Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu, şarkıcı Haluk Levent tarafından koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi ailelere yardım için #dayanısmagunleri etiketiyle sosyal medyada kampanya başlatıldı.

29.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:44
Sanat ve spor camiasından ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kampanyaya destek

ANADOLU Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu, şarkıcı Haluk Levent tarafından koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi ailelere yardım için #dayanısmagunleri etiketiyle sosyal medyada kampanya başlatıldı. Kampanyaya, sanat ve spor camiasından birçok isim, gıda paketi yardımında bulunarak, destek verdi.

Şarkıcı Haluk Levent, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AHBAP hesabında 976 bin TL olduğunu, maaşlar ve medikal alımı hariç tüm paranın 2 bin ailenin aylık temel gıda malzemeleri için kullanılacağını duyurdu. Levent, 15 gün içinde işten çıkarılan kişilerin de aileleri adına başvurmalarını istedi. Levent, önceki gün ise 'Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum. Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin AHBAP'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür. Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki hafta 5 bin aileye daha 2 aylık gıda desteğinde bulunacağız. Bu paketler içerisine bu kez bebekler için de ihtiyaç malzemeleri koyacağız. Sporcu, sanatçı ve oyuncu birçok ünlü arkadaşımız aramaya başladılar. Sağ olsunlar' çağrısında bulundu. Bu çağrı sonrası kargo ve gıda firması yetkililerinin de kendisini aradığını duyuran Levent, 'Kampanyayı bitirmeyin Haluk bey, biz full çalışacağız. Devam' dediklerini belirterek, kampanyanın devam ettiğini açıkladı.

ÜNLÜLERDEN DESTEK

Haluk Levent, kampanyaya destek veren tüm isimleri, sosyal medya hesabından 2 aylık süreçte kaç aileye gıda yardımı yapacakları bilgisiyle paylaşıp, teşekkür etti. Kampanyaya Fransa Le Havre takımında oynayan Umut Meraş, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, Çaykur Rizespor'dan Orhan Ovacıklı, Atakan Akkaynak ve Talbi Montassar, Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, Samsunspor'dan İlyas Kubilay Yavuz ve Yalçın Kılınç, Beşiktaş'tan Umut Nayir, voleybolcular Özge Kırdar ve Gözde Kırdar, eski milli futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, Başakşehir'den Mert Günok, Mehmet Topal, Beşiktaş'ta oynayan Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, Real Valladolid'de oynayan Enes Ünal, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç, Fatih Aksoy ve Mert Hakan Yandaş, milli atlet Yasmani Copello Escobar gibi isimlerin yanı sıra sanat camiasından da destek geldi.

Merve Özbey, Onur Saylak, Kaan Yıldırım, Gülben Ergen, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, Çağla Düvenci Sönmez, Kaan Sekban, Can Yaman, Murat Boz, Derya Uluğ, Seda Sayan, Aras Bulut İynemli, İbrahim Çelikkol, Hande Yener, Bora Duran, Polat Yağcı, Bilal İşgören, Harun Kahraman, Damla Sönmez gibi isimler de kaç aileye yardımcı olacaklarını paylaştı.

Öte yandan Haluk ?Levent'in çağrısına sanat ve spor camiasından isimlerin yanı sıra birçok takipçisi de destek verdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Haluk Levent, Bora Füzesi, Güncel

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