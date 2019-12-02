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Sanata dokunan eller Fatsa'da

Fatsa Belediyesi Görsel Sanatlar Atölyesinin kurulumunun ilk adımı olan yerel, ulusal ve uluslararası 38 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek olan resim sergisi 4-23 Aralık tarihleri arasında Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı Fuaye Alanında sergilenecek.

02.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:12Sanata dokunan eller Fatsa'da
Belediyesi Görsel Sanatlar Atölyesinin kurulumunun ilk adımı olan yerel, ulusal ve uluslararası 38 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek olan resim sergisi 4-23 Aralık tarihleri arasında Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı Fuaye Alanında sergilenecek.

Açılışı yapılacak olan "Bir Grup İnsan Sanat Platformu" Grup Resim Sergisi ile ilgili açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa Belediyesi Kültür Sarayımızda gerçekleştirdiğimiz sergi, söyleşi, tiyatro, sunum ve etkinliklerle ilçemizin bu çok yönlü kültürel yapısının ihtiyacı olan sanat ve bilgi kaynağını derinleştirerek canlı tutmak gayretindeyiz. Görsel Sanatlar Atölyesi ekibimiz ile sanatsal faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında sanata dokunan elleri ilçemizde ağırlayacağız. Bizim dönemimizde kültür ve sanatın öncüsü olacağız demiştik ve bu anlamda yerel, ulusal ve uluslararası sanatçıların eserlerinin yer alacağı resim sergimizi Fatsalı sanatseverler ile buluşturacağız. Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi.

Serginin açılışı 4 Aralık Çarşamba saat 18.00'de yapılacak. - ORDU

Fatsa Belediyesi, Fatsa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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