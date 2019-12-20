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Sanatçı Ahmet Yenilmez'den "kadına şiddet" açıklaması

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez, "Biz ülke olarak kadına ilk seçme ve seçilme hakkını tanımış ender ülkelerden birisiyiz.

20.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:02 Sanatçı Ahmet Yenilmez'den
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez, "Biz ülke olarak kadına ilk seçme ve seçilme hakkını tanımış ender ülkelerden birisiyiz. Bunun ötesinde yapılanlar inancımıza ve milli kimliğimize yakışmıyor." dedi.
Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.
Bu gibi olayları toplumu derinden etkilediğine dikkati çeken Yenilmez, "Şehrimizde böyle bir şeyin olması bizi çok üzüyor. Ama bir Ordulu olarak bunu şehrimize asla mal edemem." diye konuştu.
Geçmiş dönemde olduğu gibi kadınların gecenin ilerleyen saatlerinde Ordu sokaklarında çok rahat gezebildiğine dikkati çeken Yenilmez, böyle bir hadisenin her şehirde yaşanabileceğinin altını çizdi.
"Çağın bu utancını kınıyorum" ifadelerine yer veren Yenilmez, şöyle konuştu:
"Bunun altında çeşitli sosyal sebepler var. Kadına şiddet sadece öldürmekle, vurmakla ve kırmakla olmuyor. Bugün batıda kadının insan olma hakkı bile bir meta olmanın ötesine gidememekte. İşte bu bize farklı sirayet etti. Aile düzenimiz, toplum hayatımız ve sosyal hayatımız kökünden sarsıldı. Özellikle sanat kullanılarak daha da fazla tahrifat yapılmakta. Bunu da dillendirdiğiniz zaman adınız gerici ve yobaz oluyor. Ama bunu ısrarla dillendireceğiz."
Ekranlara bakıldığı zaman çok kötü ve enteresan karakterler göründüğünü söyleyen Yenilmez, "Biz maalesef bunlara alışkanlık ve özenti gösteriyoruz." dedi.
Toplum olarak kaybettikleri değerleri bir an önce geri kazanmaları gerektiğini aktaran Yenilmez, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bizim için kadının ne olduğu, insanın ne olduğuna iyi insanlara aktarmak durumundayız. Biz ülke olarak kadına ilk seçme ve seçilme hakkını tanımış ender ülkelerden birisiyiz. Bunun ötesinde yapılanlar inancımıza ve milli kimliğimize yakışmıyor."

Ahmet Yenilmez, Güncel

Kaynak: AA

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