Sanatçı Alpay, Hizan'da Konser Verdi

Sanatçı Selahattin Alpay
, Bitlis
'in Hizan
ilçesinde konser verdi. Hizan Kaymakamlığı
ile Hizan Belediyesi tarafından kültür ve sanat günleri etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Kültür Merkezindeki etkinlikte sanatçı Selahattin Alpay konser verdi.
Konser öncesi konuşan Alpay, Hizan'da olmaktan mutluluk duyduğunu ve kültür sanat etkinliklerini düzenleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu
'na teşekkür etti.
Konsere Bitlis Valisi Oktay Çağatay
, Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Selahattin Alpay,Hizan
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:53